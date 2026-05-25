Aguacateros de Jalisco buscan romper récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Productores de aguacate de Jalisco buscarán romper el récord Guinness con el guacamole más grande del mundo. El próximo 18 de junio procesarán más de siete toneladas de la fruta verde para imponer un nuevo récord mundial.

En abril pasado, Tancítaro, Michoacán, conocido como la capital mundial del aguacate, impuso el récord con más de 6 mil 800 kilogramos de aguacate procesado.

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"El tema de las toneladas por ciertas cláusulas que no podemos tocar, pero vamos por las más que podamos, tiene que ser un número mayor a las siete toneladas para poder romperlas", explicó Saúl Medina Tejeda, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEJAL).

El guacamole será preparado en un enorme recipiente en el estadio de los Charros de Jalisco, donde se espera la asistencia de más de 10 mil personas.

El contenedor será donado por Dulces de La Rosa y está siendo elaborado de acero inoxidable, el cual cumple con las especificaciones necesarias para garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad alimentaria.

El producto resultante será entregado a cada uno de los asistentes y comedores comunitarios.

El anterior récord fue de 4 mil 972 kilogramos en 2022 y en 2018 ese mismo municipio alcanzó 3 mil 788 kilogramos; mientras que su primer récord está registrado en 2013 con 2 mil 669 kilos.

El aguacate jalisciense busca conquistar mercados internacionales con un nuevo récord mundial

Eduardo Ron, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, destacó que este evento le dará más difusión al aguacate de Jalisco que está en busca de nuevos mercados internacionales como en Corea y China.

Actualmente, en Jalisco existen más de 44 mil hectáreas destinadas al cultivo del aguacate distribuidas en 80 municipios, de los cuales 18 tienen certificación para exportar la fruta a Estados Unidos.

"Ya tenemos en camino otros tres municipios que esperamos que en un par de meses se puedan certificar para poder exportar", añadió Eduardo Ron.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico de Jalisco, destacó la importancia del Estado en la producción de aguacate.

"En cuanto a lo que representa el aguacate para nuestro Estado es extraordinario: Es el segundo productor a nivel nacional, con exportaciones de más de 350 millones de dólares que genera más de 20 mil empleos directos y más de 45 mil empleos indirectos y además que tiene un reconocimiento a nivel internacional. No solo con ese 3 por ciento (del total de la producción mundial) sino como el aguacate de la mayor calidad, que no es sólo un monto importante lo que exportamos, sino que lo hacemos como lo sabe hacer Jalisco, con la mejor calidad de todo el mundo y eso es algo de lo que todos nos debemos sentir orgullosos", afirmó.

El intento del récord del guacamole más grande del mundo es un proyecto impulsado por el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) para posicionar a Jalisco como líder agroalimentario, destacando la labor del agricultor como eje de identidad, orgullo y desarrollo económico.

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La iniciativa del intento del récord surgió en 2025 con el o bjetivo de proyectar una mayor visibilidad del aguacate de Jalisco de forma internacional, y promover a su vez, el consumo en el mercado nacional , siendo este uno de los más importantes del mundo.

Este intento pretende darle un beneficio a más de 3 mil 200 productores de aguacate de la entidad, que representan a más de 44 mil hectáreas plantadas.

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