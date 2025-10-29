Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sader anuncia acuerdo con agricultores por el precio del maíz

Con este aumento, los agricultores recibirían 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz y esperarían una negociación con la industria para alcanzar un mayor precio

Por: Oralia López

EL INFORMADOR / A. Navarro

Este miércoles 29 de octubre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, anunció en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tras negociaciones que culminaron durante la madrugada, se llegó a un acuerdo con agricultores en el precio de la tonelada de maíz. En medio de sus peticiones, los productores bloquearon por más de 36 horas carreteras en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y tras este acuerdo se retirarán paulatinamente.

"Entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz", declaró Julio Berdegué en Palacio Nacional.

Con este aumento, los agricultores recibirían 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz y esperarían una negociación con la industria para alcanzar un mayor precio.

