Este miércoles 29 de octubre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, anunció en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tras negociaciones que culminaron durante la madrugada, se llegó a un acuerdo con agricultores en el precio de la tonelada de maíz. En medio de sus peticiones, los productores bloquearon por más de 36 horas carreteras en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y tras este acuerdo se retirarán paulatinamente.

"Entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz" , declaró Julio Berdegué en Palacio Nacional.

Con este aumento, los agricultores recibirían 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz y esperarían una negociación con la industria para alcanzar un mayor precio.

En momentos más información…

