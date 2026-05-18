El Gobierno de Jalisco reforzó la estrategia para retirar espectaculares irregulares y estructuras en riesgo de colapso en distintos corredores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante un trabajo coordinado entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

Las acciones comenzaron el pasado sábado sobre la Carretera a Chapala, a la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde autoridades estatales y municipales pusieron en marcha un operativo conjunto para retirar 50 estructuras publicitarias consideradas irregulares o con riesgo para la población.

El gobernador Pablo Lemus destacó que esta intervención representa la primera gran acción derivada del convenio de colaboración en materia de inspección urbana entre el Estado y los municipios metropolitanos, subrayando que el objetivo es recuperar la imagen urbana y garantizar la seguridad vial rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

“Es la primera acción conjunta que hicimos con el convenio de colaboración en materia de inspección en la ciudad. En lo personal, tengo años combatiendo por la imagen urbana. Y para el Mundial es fundamental”, afirmó el mandatario estatal.

Lemus señaló que los operativos ya se extendieron a otros puntos estratégicos de la metrópoli, particularmente al corredor financiero de Avenida Américas y a la zona de Patria, donde también se retiraron estructuras de gran tamaño instaladas de manera irregular.

“No verás ningún espectacular desde la Glorieta Colón hasta el Centro de Zapopan. También retiramos las estructuras de anuncios pegadas a Los Colomos. El diálogo entre el Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos, así como la mano firme, da resultados”.

El Ayuntamiento de Tlajomulco sigue en el operativo en la Carretera a Chapala para disminuir riesgos durante el temporal de lluvias y mejorar el entorno urbano en una de las vialidades con mayor circulación vehicular de la ciudad.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Salomón Molina, explicó que muchas de las estructuras intervenidas carecen de permisos vigentes o presentan anomalías estructurales que podrían provocar accidentes, particularmente durante fuertes vientos o tormentas.

Las revisiones derivaron de inspecciones técnicas realizadas en la Carretera a Chapala, donde se detectaron irregularidades relacionadas con mantenimiento, operación, ubicación y condiciones de las estructuras.

Desde el año pasado, el gobernador Pablo Lemus advirtió que su administración emprenderá acciones legales contra propietarios de espectaculares instalados fuera de reglamento o sin permisos correspondientes, incluyendo posibles órdenes de aprehensión contra responsables reincidentes.

El plan integral impulsado por el Gobierno de Jalisco contempla no solo operativos municipales coordinados, sino también reformas legales para otorgar mayores facultades al Estado en la regulación de publicidad exterior.

De acuerdo con Lemus, muchas de estas estructuras invaden espacios públicos, no cumplen con las normas de seguridad y tampoco pagan licencias municipales, por lo que reiteró que continuará la coordinación con presidentas y alcaldes para mantener el retiro de anuncios irregulares en distintos puntos de la ciudad.

Brotan anuncios en las calles

La estrategia emprendida por el Gobierno de Jalisco y los municipios metropolitanos para retirar espectaculares irregulares tiene antecedentes desde hace más de una década, cuando autoridades locales advirtieron sobre el crecimiento descontrolado de estas estructuras.

Desde 2014, autoridades municipales advertían que el aumento de espectaculares afectaba la imagen urbana y generaba riesgos estructurales y contaminación visual. Entonces, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco sumaban dos mil 43 permisos para anuncios.

Para 2022, el entonces alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, impulsó una propuesta de reforma estatal para fortalecer las facultades de los Ayuntamientos y permitir el retiro directo de estructuras irregulares instaladas en predios privados.

En coordinación con Zapopan, se clausuraron cerca de 190 espectaculares por anomalías como falta de licencia, ausencia de seguro, incumplimiento de medidas de seguridad y carencia de dictámenes estructurales.

Los operativos abarcaron avenidas como Patria, Acueducto, López Mateos, Américas, Federalismo, Lázaro Cárdenas y Guadalupe, donde se detectaron anuncios fuera de reglamento o en condiciones de riesgo.

Desde 2015, los municipios metropolitanos buscaron unificar reglas para la publicidad exterior. Propusieron prohibir nuevos espectaculares, limitar anuncios en zonas habitacionales y regular pantallas electrónicas para reducir la contaminación visual y mejorar la seguridad vial.

CT