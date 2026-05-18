Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 18 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

