Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 18 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa