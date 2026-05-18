Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 18 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

