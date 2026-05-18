Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 18 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga