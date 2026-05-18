Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 18 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

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