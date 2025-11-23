Tras el anuncio de megabloqueos carreteros en diversos puntos del país por parte de transportistas y productores de maíz, programados para mañana 24 de noviembre, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, lamentó que este sector productivo sufre una “baja atención” de las condiciones en las que laboran, por lo que pidió a las autoridades atender sus demandas, a las que calificó como justas, a fin de prevenir estas acciones.

“Tristemente tienen que acudir a esto, a los bloqueos, que tal vez hacen presión sobre el Gobierno, pero que también hacen mucho daño a la ciudadanía en general. Pero bueno, no les queda, por así decir, otra. Ojalá que las autoridades tomaran la iniciativa de atender pronto o de prevenir que lleguen a ese punto los colectivos, de tener que bloquear las carreteras, las vías de acceso a las ciudades. Pero repito: es porque viven reales problemas, y que pasa el tiempo y no se saben atendidos por las autoridades”, señaló.

El purpurado reconoció que el reclamo es justificado, pues las condiciones de vida y labores no son adecuadas para ellos. “Toca a las autoridades velar por resolver esos problemas y velar por los intereses de la ciudadanía que se ve afectada por los bloqueos”.

Transportistas y productores convocaron a un nuevo megabloqueo carretero, en el que también se contempla tomar aduanas e industrias, luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno federal. Piden mayor seguridad en carreteras, acciones concretas para combatir la corrupción y apoyos a agricultores de maíz en todo el país.

Cardenal celebra liberación de 32 manifestantes tras disturbios en el Centro de Guadalajara

Por otro lado, tras la liberación de 32 personas quienes habían sido detenidas tras los disturbios del pasado 15 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara, con motivo de la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z, el cardenal celebró la puesta en libertad de los manifestantes y llamó a los cuerpos policiales del Estado y municipales a fortalecer sus protocolos de detención.

“Qué bueno que los liberaron, razón que indica que no había motivo para detenerlos, y menos para retenerlos. Entonces, creo yo que los encargados del orden, especialmente las fuerzas policiales, tienen que tener mucho cuidado de los protocolos que están mandados para detener a una persona. Que no se dé el caso de que detengan, como decimos, a destajo, aunque después los tengan que reconocer inocentes y tengan que quedar libres. Ojalá que se acentúen los protocolos de actuación de las policías para evitar esas cosas”, comentó.

Proyectan terminar el Santuario de los Mártires en 2033

Por último, el coordinador general de la obra del Santuario de los Mártires, Héctor Castellanos, detalló que, al tratarse de uno de los grandes proyectos de la Iglesia católica en Guadalajara y de la ciudad, contar con varias etapas de construcción y estar financiada enteramente con recursos donados por la feligresía, se prevé concluir el templo en 2033, en el marco de la celebración de los dos mil años de la muerte de Jesús.

El ingeniero explicó que la próxima obra será cerrar con ventanales la fachada principal del Santuario, misma que concluirá el próximo año. En tanto, se proyectan la construcción de un atrio, que albergará la sacristía general, el museo de los Santos Mártires, tres niveles de estacionamiento para autobuses y vehículos y el “mirador más importante de toda la ciudad de Guadalajara”. Además, una vez que concluyan los trabajos en la asamblea, se trabajará en los interiores: piso, bancas, iluminación, sonido, entre otros. Cuando se cierre la fachada principal, se contará con un avance del 90 por ciento en esta área, detalló.

También se contempla la construcción de baños y escaleras para subir al mezzanine, con capacidad para tres mil personas. Se estima que para estas obras se requiere una inversión superior a los 100 millones de pesos.

“Para estas fechas (2033) estamos contemplado, como una ofrenda, ir terminando estas etapas de nuestro Santuario de los Mártires […]. Vienen muchos proyectos por delante, dentro de aquí mismo, del Santuario, para lo cual agradecemos la generosa colaboración de todos los fieles”, anotó.

MF