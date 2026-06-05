Aclara SEJ que habrá clases presenciales el próximo lunes

La conmemoración por el Aniversario de Jalisco como Estado Libre y Soberano no será considerado como día de asueto.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), informó que el lunes 8 de junio 一fecha en que se conmemora el aniversario de Jalisco como Estado Libre y Soberano一, no será considerado como día de descanso.

Por tal razón, las actividades escolares presenciales se desarrollarán con normalidad en los planteles de educación básica a cargo de dicha dependencia.

La determinación se toma para privilegiar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación, y brindar a las y los docentes el tiempo necesario para concluir los programas escolares y los procesos de evaluación correspondientes al cierre del Ciclo Escolar 2025-2026.

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Asimismo dio a conocer que con el fin de favorecer la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad educativa durante los días en que la ciudad albergará partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026, se mantienen vigentes las siguientes disposiciones:

El 11 de junio se organizarán actividades educativas a distancia, en todo el estado, para dar continuidad a los contenidos previstos en la planeación didáctica.

En los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez, las actividades educativas también serán a distancia el 18, 23 y 26 de junio.

La dependencia también reiteró que el fin de las clases ordinarias será el 30 de junio.

Asimismo el Gobierno del Estado las recaudadoras del Estado mantendrán su operación en horario habitual, de 8:00 a 16:00 horas, para garantizar la atención y prestación de servicios a la ciudadanía.

La SEJ agradeció la colaboración de las familias, y del personal docente, para reforzar las actividades finales del ciclo escolar y asegurar que las y los estudiantes concluyan satisfactoriamente esta etapa de su formación.

NG