La mañana de este martes un motociclista perdió la vida luego de que perdiera el control de su moto y cayera en la vía del Periférico Sur, a la altura del municipio de Tlaquepaque.

Los hechos sucedieron casi al cruce con la calle De la Cantera, en la colonia Jardines de Santa María, a pocos metros de una gasolinera. De acuerdo con lo referido por testigos a las autoridades, el hombre habría derrapado y, al caer, su cuerpo fue arrollado por un camión de carga que circulaba por la zona, perdiendo la vida en el instante.

De acuerdo con sus características físicas, el motociclista tendría una edad aproximada a los 40 años. Llevaba ropa táctica, pero no contaba con identificaciones que permitieran reconocerlo preliminarmente en el sitio.

Fiscalía inició averiguaciones de lo ocurrido

Elementos de la Policía de Tlaquepaque y de la Policía Vial acudieron al sitio para resguardar en conjunto la escena y agilizar el tráfico, en espera de la llegada del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, que se encargará de las averiguaciones correspondientes para determinar lo sucedido.

Debido al accidente, el conductor del vehículo de carga quedó en calidad de retenido en espera del deslinde de responsabilidades por el hecho. El cuerpo del motociclista será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de la autopsia de Ley, y donde permanecerá hasta que sea reconocido por algún familiar.

Accidentes de motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2026

De acuerdo con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ), entre enero y febrero fallecieron por lo menos 21 personas en percances de motocicleta ocurridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de las cuales 17 eran hombres y cuatro mujeres. De las muertes, 6 ocurrieron en Guadalajara, 5 en Tlaquepaque, 4 en Zapopan, 4 en El Salto, uno en Tonalá y otro en Tlajomulco.

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