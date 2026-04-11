Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un sujeto y le confiscaron un arma de fuego en la colonia Heliodoro Hernández Loza en Guadalajara. El hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

De acuerdo con autoridades municipales, la detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia del Escuadrón Motorizado GAMAS sobre la calle José y la avenida Patria, donde los oficiales detectaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta sin placas.

Tras marcarle el alto y realizar una revisión, los policías le aseguraron una pistola, así como tres cartuchos útiles calibre .380 y otros tres calibre .223. Posteriormente, al verificar sus datos en Plataforma México, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente.

La persona detenida fue identificada como Fernando “N”, de 34 años, quien fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Se promedian más de 100 detenciones semanales en Guadalajara

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que en este primer trimestre del 2026 se ha mantenido un promedio semanal de entre 140 y 200 detenciones. En la última semana de marzo se reportaron 148 arrestos, de los cuales la mayoría fueron por faltas administrativas, seguidos por delitos del fuero común (como robo a negocio, casa habitación y portación de armas de fuego).

Los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara que concentran mayor volumen de detenciones en este primer trimestre de 2026 son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

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OB

