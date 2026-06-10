La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya terminó y este jueves 11 de junio México vivirá una jornada histórica. Sin embargo, además de la atención puesta en los partidos inaugurales, hay otro factor que podría influir en la movilidad y en los planes de miles de personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara: la lluvia.

De acuerdo con los pronósticos de Meteored, así como con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, la capital jalisciense tendrá un día típico del inicio de la temporada de lluvias, con temperaturas elevadas durante la tarde y precipitaciones que podrían desarrollarse conforme avance la jornada.

La lluvia llegaría después de esta hora para el 11 de junio

Los modelos meteorológicos coinciden en que la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y ambiente relativamente estable.

Entre las 08:00 y las 12:00 horas, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados Celsius, mientras que durante la tarde se registrará el periodo más caluroso del día, con valores cercanos a los 28 grados y una sensación térmica mayor debido a la humedad.

Sin embargo, el escenario cambia al acercarse la noche. Los pronósticos indican que a partir de las 18:00 horas comenzará el aumento del potencial de lluvia, con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas durante la tarde-noche.

Un día marcado por el arranque del Mundial 2026

La ciudad será una de las sedes mundialistas y este jueves recibirá el encuentro entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, mientras que en la Ciudad de México se celebrará el partido inaugural del torneo.

Ante la expectativa de una alta movilidad urbana y la llegada de visitantes nacionales e internacionales, las autoridades han recomendado mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante todo el día.

Aunque la lluvia es el fenómeno que más llama la atención para la jornada, el calor también será protagonista.

Los modelos de pronóstico prevén máximas cercanas a los 28 grados Celsius, acompañadas de radiación ultravioleta elevada durante buena parte de la tarde.

Por ahora, el consenso de los modelos meteorológicos apunta a que las mayores probabilidades de lluvia en Guadalajara se concentrarán después de las 18:00 horas y durante la noche del jueves 11 de junio, justo en una fecha que quedará marcada por el comienzo de la mayor fiesta del futbol mundial en México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO