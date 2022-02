Zapopan rehabilita el Centro Cultural de Las Águilas

La apuesta cultural de Zapopan se sigue solidificando como parte de reconstrucción del tejido social, el Ayuntamiento entregó los trabajos de rehabilitación del Centro Cultural Las Águilas (CCLA), en la colonia del mismo nombre, con una inversión de un millón 515 mil 917 pesos.

“A Zapopan nos va a diferenciar el apostarle a la cultura y creo que eso va a beneficiar muchísimo al tejido social”, dijo el presidente municipal, Juan José Frangie.

Además, el alcalde detalló que estos espacios fomentan el desarrollo de habilidades artísticas y son fundamentales para disminuir los índices de inseguridad en las colonias zapopanas.

CORTESÍA / Gobierno de Zapopan

“Donde está la esencia de poder arreglar el tejido social es en estos lugares, en los centros culturales, en las Colmenas, en las Escuelas con Estrella, en las unidades deportivas. Es donde vamos a lograr que acomodemos el rumbo no sólo de Zapopan, de Jalisco y de México”, comentó.

Las labores de remodelación que de inversión fue más de millón y medio consistieron en el cambio del domo central de policarbonato a lona plástica, reparación de bóvedas y techos, pintura nueva para muros interiores y exteriores, así como el cambio de piso y baños de todo el recinto cultural.

“Me queda claro que una niña o un niño que agarra un instrumento musical, un pincel, o baila, jamás va a agarrar un arma, jamás va a entrar en la delincuencia. Eso me queda clarísimo. Por eso, no me voy a detener en seguir impulsando a la cultura en todas las colonias de Zapopan”, reiteró Frangie Saade.

Por su parte, el director de Cultura del Municipio, Cristopher de Alba Anguiano, habló sobre la oferta de cursos y talleres con los que cuenta el Centro Cultural Las Águilas.

“Para desarrollar la cultura y las artes necesitamos espacios dignos. Este es un centro cultural que ahora está para el disfrute de todas las personas que vienen a los cursos de danza folclórica, ballet, polinesia, ritmos latinos, artes plásticas, cerámica, pintura, grabado y estampa. Música como canto, teclado, guitarra, literatura creativa y actividades lúdicas como telar, tejido, manualidades, yoga y títeres”, acotó.

CORTESÍA / Gobierno de Zapopan

Durante el evento, Juan José Frangie recorrió las instalaciones para supervisar las mejoras de este espacio en el que se montó una exposición y una presentación del Ballet Folklórico Teocalli.

MF