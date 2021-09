Zapopan aprueba sistema integral de cuidados para personas en situación de dependencia

Por unanimidad, este día se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Zapopan el reglamento que crea el Sistema Municipal de Cuidados para las Personas en Situación de Dependencia del Municipio de Zapopan y será el órgano encargado de generar programas y políticas públicas transversales, con enfoque de género, en materia de cuidados.

La Regidora Gabriela Cárdenas, promotora de esta iniciativa, dijo que en un Municipio como Zapopan, es un tema de justicia social que existan políticas públicas incluyentes y empáticas. Agregó que es urgente poner en marcha ya un modelo institucional de cuidados que permita la protección de la niñez, adolescencia y de personas adultas mayores con pérdida de autonomía, así como de personas con alguna enfermedad crónica y/o discapacidad, todos en situación de dependencia.

Esta iniciativa, tiene como propósito impulsar la atención digna, profesional y con seguimiento especializado dirigido a las personas que dependen de otros para realizar sus actividades cotidianas, para mantenerse seguros o, incluso, preservar su vida.

Con la aprobación de esta iniciativa, el municipio se convierte en el primero en México en reglamentar la atención de estas necesidades.

El documento estipula que el trabajo de las y los cuidadores, que actualmente no es remunerado, debe considerarse como una actividad económica por lo que, quienes brindan estos servicios deberán recibir una remuneración.

Gabriela Cárdenas expuso que “estos cuidados no deben depender del buen corazón o la disposición de un familiar. Deben crearse las condiciones necesarias para que se puedan proporcionar: deben estar a cargo de profesionales; de contar con espacios para el desarrollo integral de las infancias, como las estancias infantiles; de sitios para la atención y rehabilitación de personas con discapacidad; y de infraestructura digna para nuestros adultos mayores"

Insistió en que actualmente los cuidados hacia las personas dependientes recaen principalmente en el sector femenino, por lo que miles de mujeres enfrentan circunstancias adversas, derivadas de la falta de una regulación laboral que estipule un pago por dicha labor y les reconozca los derechos que tiene todo trabajador.

"Es por eso que los cuidados deben tener la misma importancia en la política que en la casa. Cuidar no es un asunto familiar, o personal, cuidar es un asunto colectivo y público”.

Recordó que, según el INEGI, en 2019 del tiempo total de trabajo a la semana, de la población de 12 años y más, prácticamente 5 de cada 10 horas contribuyeron a la economía del país sin que mediara pago alguno por ello. Las mujeres dedicaron el 67% de su tiempo total de trabajo a la semana a acciones no remunerado dentro de sus hogares, mientras que los hombres dedicaron únicamente el 28% de su tiempo a estas tareas. De este total, las mujeres dedicaron 30.8 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, 12.3 horas al trabajo de cuidados a integrantes del hogar y 9.4 horas al trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario. En comparación los hombres dedicaron 11.6;5.4 y 6.6 horas a la semana respectivamente.

Al aprobarse esta iniciativa, el cuidado de las personas en dependencia ahora es un asunto de interés y responsabilidad pública, por lo que involucra directamente al Ayuntamiento de Zapopan en la gestión, procuración y garantía de este nuevo derecho para las y los zapopanos que atraviesen por una situación de dependencia.

Al reconocer el apoyo de sus compañeros regidores para que este reglamento quedara aprobado en la última sesión ordinaria de esta administración, la edil dijo que fue el trabajo conjunto la clave para lograr este objetivo: “No hay mejor forma de agradecer la confianza que nos dieron durante seis años, que dando resultados.

“Zapopan está haciendo historia con la aprobación de este reglamento, en unos meses veremos que el país entero estará discutiendo sobre cuidar a quien cuida y cuidar de las personas que más nos necesitan, entonces nos sentiremos orgullosas y orgullosos de quienes dimos el primer paso en el país”.

La actual diputada local electa por el Distrito 6 y regidora en funciones, Gabriela Cárdenas, destacó que este es un tema tan relevante que será uno de los pilares en la agenda que llevará como legisladora a partir de noviembre próximo cuando tome protesta en ese nuevo encargo.

El reglamento aprobado crea el Sistema Integral de Cuidados para las Personas en Situación de Dependencia, que es el órgano encargado de generar programas y políticas públicas transversales, con enfoque de género, en materia de cuidados

Dará protección de la niñez, adolescencia y personas adultas mayores con pérdida de autonomía, así como personas con alguna enfermedad crónica y/o discapacidad, todos en situación de dependencia.

La Presidencia Municipal

La Tesorería

Las 5 Coordinación generales:

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Servicios Municipales

Gestión Integral de la Ciudad

Administración e Innovación Gubernamental

Construcción de la Comunidad

La Comisaría

Las y los Regidores en representación de cada partido

La Dirección General del DIF Zapopan

La Dirección General de Servicios de Salud de Zapopan (OPD de Salud)

Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas

3 representantes de organismos de sociedad civil

2 personas académicas expertas en la materia

