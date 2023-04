Otro abuso policial contra una persona en situación de calle salió a la luz, esta vez a manos de policías se Zapopan. En redes sociales se difundió un video donde se ve a dos elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan arrastrando a un hombre inconsciente, este hecho habría ocurrido hace un mes en avenida López Mateos y Mariano Otero, en la Colonia La Giralda.

Hace dos días un usuario en Facebook denunció este hecho, por lo que el Comisario en Jefe de la Policía de Zapopan, Roberto López Macías, dijo que este caso está en investigación y ambos elementos están separados.

“Ese tema lo tenemos en asuntos internos, donde se lleva su debido proceso, los compañeros desde que nos dimos cuenta están separados de las funciones operativas, continúan ellos haciendo custodia de edificios en la guardia en prevención, ya asuntos internos nos dirá que corresponde respecto a ellos”, comentó.

López Macías explicó que el indigente no ha emitido ninguna denuncia y no hay querellas por parte de otros ciudadanos.

“No se tiene ninguna queja por parte del ciudadano, se está actuando por el video que se dio a conocer y no tenemos señalamiento de parte de ninguna persona”, acotó.

Investigan a dos policías tapatíos por abuso

El pasado 31 de marzo se dio a conocer de un video donde se observa a dos policías de Guadalajara que golpean y maltratan a una persona en situación de calle en las inmediaciones de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Moderna.

Al respecto, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara informó que fueron suspendidos de sus funciones yque son investigados por el muicipio, por la Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía de Jalisco.