Acompañado de su gabinete de trabajo, este jueves Juan José Frangie recibió, de manos de Pablo Lemus Navarro, la administración del Ayuntamiento de Zapopan para el periodo 2021-2024, la cual, dijo, no inicia “de ceros”, sino que da continuidad al trabajo emprendido por su antecesor.

Lemus Navarro, quien este día concluyó la administración 2018-2021, tras gobernar Zapopan por dos periodos, agradeció a todo su equipo por el trabajo hecho durante su gestión, incluyendo a las y los regidores, además de dar la bienvenida y un mensaje “de buena suerte” al equipo de Juan José Frangie, quien a partir de este viernes comienzan sus labores. “Zapopan, te llevo en el corazón”, expresó al despedirse.

Luego de su mensaje, el alcalde electo de Guadalajara, tomó protesta a las y los integrantes del nuevo Gobierno zapopano, durante el evento llevado a cabo en el Ayuntamiento de la ex villa Maicera.

Al asumir, Juan José Frangie agradeció a las y los más de 234 mil zapopanos que votaron por él en las pasadas elecciones y aseguró que con su equipo de trabajo, a quienes consideró como su nueva familia, trabajará para dar continuidad “en un nuevo capítulo” al gobierno que comenzó el cambio desde hace seis años.

“Al paso de seis años la ciudad de las niñas y los niños nació, creció y hoy rinde frutos. No es mi intención decirles que todo está resuelto y que se acabaron los problemas, lo que sí les puedo decir es que el Zapopan de hoy no es el mismo que recibimos en 2015. Ha creado su propia identidad y se ha ganado un lugar especial en Jalisco y en todo México. A esta historia todavía le quedan muchos capítulos por contar”, expresó el nuevo alcalde zapopano.

Aseguró que entre sus prioridades de gobierno están el fortalecer al municipio de las niñas y los niños y en combatir la desigualdad que persiste en Zapopan pese a ser el municipio que genera más riquezas en el Estado.

"Hoy me siento más preparado y con la experiencia suficiente para que Zapopan siga siendo ejemplo de buen gobierno"

“Hoy estamos en un mejor Zapopan y eso nos va a permitir hacer un mejor papel, simple y sencillamente porque somos parte del mismo equipo que no ha parado de trabajar seis años, porque ya llevamos camino recorrido y porque conocemos las entrañas del Gobierno. Hoy me siento más preparado y con la experiencia suficiente para que Zapopan siga siendo ejemplo de buen gobierno. Lo que inicia hoy no es una nueva administración ni un arranque de gobierno, no estamos empezando de cero. Lo que inicia hoy es un nuevo capítulo en la ciudad de las niñas y de los niños. Por eso tengan la certeza de que un gobierno amable, sencillo y cercano seguirá presente”, añadió

A las y los regidores les recordó que su espacio fue asegurado en la alcaldía gracias a los votos de la ciudadanía, y les aseveró que su gobierno estará abierto para escuchar críticas, pero que en ningún momento se caerá en la confrontación, sino que se priorizará el diálogo para el beneficio de las y los zapopanos bajo alianzas en común.

Por su parte, el gobernador de Jalisco recordó el trabajo de Juan José Frangie desde hace más de 10 años para impulsar a Movimiento Ciudadano, lo cual lo llevó hasta este día a gobernar el municipio.

Por último, el mandatario estatal se comprometió a trabajar de la mano de Frangie Sade por el bien de la gente en el municipio y de la ciudad, y aseguró que existirá una coordinación que permitirá “borrar los límites municipales”, pues dijo, aunque Guadalajara y Zapopan son dos municipios distintos, forman parte de la misma ciudad y de la misma agenda.

Cuerpo edilicio para la Administración Pública 2021-2024 del Ayuntamiento de Zapopan:

Partido Movimiento Ciudadano:

Sandra Graciela Vizcaíno Meza

Iván Ricardo Chávez Gómez

Nancy Naraly González Ramírez

Fabián Aceves Dávalos

Cindy Blanco Ochoa

Manuel Rodrigo Escoto Leal

Gabriela Alejandra Magaña Enríquez

Claudio Alberto de Angelis Martínez

Melina Alatorre Núñez

José Miguel Santos Zepeda

Estefanía Juárez Limón

Movimiento de Regeneración Nacional:

Alberto Uribe Camacho

Karla Azucena Díaz López

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias

FUTURO:

José Pedro Kumamoto Aguilar

Ana Luisa Ramírez Ramírez

Partido Acción Nacional:

Omar Antonio Borbolla Becerra

Partido Revolucionario Institucional:

Dulce Sarahí Cortes Vite

