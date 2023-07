Casi 470 estudiantes que conforman los turnos matutino y vespertino de la escuela primaria Reforma de 1857, ubicada en la colonia Santa Margarita de Zapopan, recibieron sus nuevos útiles escolares por parte del programa de Recrea Jalisco. La entrega fue programada para antes del comienzo del siguiente ciclo escolar con la finalidad de ayudar a los padres de familia con el gasto de los útiles escolares.

Durante el acto se señaló que además de la entrega de útiles escolares, zapatos y uniformes, el plantel también recibió intervenciones por un valor total de 20 millones de pesos en rehabilitación de la escuela lo que incluyó un edificio nuevo con baños y aulas, instalación de lonaria y cancha de usos múltiples, sin embargo los beneficios no concluyeron ahí.

“Ya arreglamos la escuela, ya entregamos los uniformes, ya tenemos el internet, ahora en unos meses más, el Secretario de Educación tiene ya en proceso la licitación para comprar para las niñas y los niños, déjenme decirles, en unos días más van a tener sus computadoras completamente nuevas de la última tecnología y la escuela va a quedar completamente equipada”, compartió el mandatario del Estado.

De acuerdo con el secretario de educación del estado, Juan Carlos Flores Miramontes, la entrega de las nuevas computadoras va de la mano del proyecto de aulas Google de las cuales en la zona metropolitana de Guadalajara se han instalado 360 gracias al fideicomiso asignado para la rehabilitación de las escuelas.

“Lo que hemos invertido en años pasados hasta el momento rondaba los 5.000 millones de pesos, con el fideicomiso los dos últimos años vamos a poder invertir 5.200 millones de pesos, es decir, en dos años vamos a duplicar lo que hicimos en cuatro eso nos da este la certeza que en poco tiempo todas las escuelas de Guadalajara, de Zapopan, de Jalisco en general estarán como este programa integral que interviene la infraestructura con butacas, con pizarrones, con todo el mobiliario escolar más un aula con 40 laptops, después de ahí evidentemente se hace fundamental contar con pantallas inteligentes y la red Jalisco”, precisó el secretario.

En lo que refiere al municipio de Zapopan se invertirán un total de 108.7 millones de pesos, de los cuales el 50% fue aportado por el municipio y el otro 50% restante fue concedido por el Gobierno del Estado, con la inversión se espera impactar de forma positiva a 115 mil estudiantes del nivel de educación básica.

Por otro lado la inversión realizada en todo Jalisco para el programa de Recrea se estima que el recurso otorgado sea de 953 millones de pesos para beneficiar a un millón 100 mil estudiantes de 9 mil 7 escuelas del sistema de educación básica, las cuales son pertenecientes a 124 municipios, ya que por el momento, solo el municipio de Teocaltiche ha sido descartado debido a que no pudo cubrir el monto pactado del acuerdo, aseguró el Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado.

“Nada más este municipio no quiso entrar eminentemente por el tema económico porque este año lo hicimos 50%, el Estado y 50% el presidente municipal (de Teocaltiche) nos señala que tiene una deuda trazada en sus finanzas públicas y no le puede entrar, sin embargo lo estamos platicando ahorita con el equipo para ver la forma en que nosotros lo hagamos en general, ya no nos dio el tiempo de hacerlo este ciclo, hacer entonces vamos a esperar que los niños regresen a clases para ver cuántos niños hay en el municipio y poder hacer nosotros la intervención. La idea es que ningún niño, ninguna niña de Jalisco se quede sin apoyo”, concluyó.

