Desde las 6:00 horas, más de 600 elementos de 27 dependencias locales y federales iniciaron el desalojo de 70 fincas edificadas de manera irregular a la orilla del Arroyo "El Seco", en la zona de Miramar y Jardines Tapatíos, tras una solicitud emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el comandante de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, Ignacio Aguilar, indicó que el desalojo de estas personas, por encontrarse en zona federal, se llevará a cabo de la calle Níquel a Crisantemo.

Hasta el momento, señaló, no se ha presentado ningún altercado, y aunque se ofreció a las familias espacio para pasar la noche en dos albergues habilitados en conjunto del DIF, hasta las 13:00 horas ninguna persona había aceptado trasladarse.

De manera preliminar se informó que se han derribado 17 fincas.

"No sabíamos que era una zona federal"

Luis Alberto y su familia vieron la pérdida de cuatro terrenos a consecuencia de este retiro. Según dijo, los terrenos habían sido vendidos a su papá años atrás, pero desconoce quién lo hizo. Él y su hermana ya habían edificado incluso un muro de piedra "para prevenir que se los llevara el agua" en caso de que el cauce llegara a crecer en tiempo de lluvias.

"No sabíamos que era una zona federal y que no podíamos construir, si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos hecho. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nosotros no queremos irnos a albergues porque también es parte del Gobierno y ahorita no queremos nada de ellos", expresó el hombre.

"No sabíamos que era una zona federal y que no podíamos construir, si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos hecho"

Como él, decenas de familias han sido removidas ya, entre las cuales también se encuentra Teo, quien dijo, le había comprado el terreno a "unos ejidatarios de Santa Ana" en septiembre pasado en 35 mil pesos. "Ya casi lo acababa de pagar, ya había fincado un cuarto. Nunca me dijeron que era propiedad federal, me dijeron que era propiedad ejidal, me dieron hasta papeles. A ver cómo nos arreglamos, me van a tener que devolver el dinero", contó.

La zona ha sido constantemente afectada especialmente en temporada de lluvias, debido a que por el arroyo "El Seco" bajan también los escurrimientos provenientes del Bosque La Primavera, por lo cual, de acuerdo con la Conagua, las acciones emprendidas este miércoles buscan proteger la vida de estas personas que se encuentran en zona de riesgo.

GC