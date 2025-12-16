El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, informó que este miércoles 17 de diciembre se realizará una nueva jornada de entrega de tarjetas, con el propósito de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia, así como familiares de personas desaparecidas.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, las y los beneficiarios reciben un apoyo económico que cubre de forma total o parcial el costo de sus traslados, lo que contribuye a que la movilidad no represente una carga para su economía. Este respaldo permite a las personas desplazarse con mayor facilidad hacia centros educativos, espacios de trabajo y servicios de atención médica.

El programa contempla dos modalidades de subsidio: una cobertura del 100%, que autoriza hasta 730 viajes al año, y otra del 50%, que otorga acceso a 640 traslados anuales, de acuerdo con el perfil de cada persona beneficiaria.

¿Dónde se entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

En esta ocasión, se hará entrega de la tarjeta que cubre el 100% de los pasajes a quienes aparezcan en el listado de beneficiarios que comparten los organizadores a través de sus canales oficiales y que te dejamos a continuación.

Listado de beneficiarios

Si tu nombre aparece en el documento, podrás asistir a esta dirección: Av. España 1913 a una cuadra de Chapultepec y a espaldas de la Clínica 89 en un horario de 9:00 am a 15:00 pm.

Cabe destacar que será el único día de entrega, por lo que es importante que quienes hayan resultado seleccionados acudan en el horario establecido. Es indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y acudir dentro del horario establecido.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

