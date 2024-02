En su visita a la Entidad, Xóchitl Gálvez se reunió también con integrantes de los distintos partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, entre quienes se encontró Laura Haro, quien será la candidata por la gubernatura de Jalisco.

A la reunión, llevada a cabo en la Unidad Deportiva Staudeg, también asistieron ciudadanas y ciudadanos de distintas organizaciones, entre ellas, madres buscadoras de Jalisco, a quienes les envió un mensaje para decirles que no están solas en sus búsquedas.

"Un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que nunca se van a cansar de buscar a sus hijos, nunca. Y no van a estar solas, tengan la certeza que no van a estar solas, y en gran medida la razón de estar aquí es por ustedes", dijo Gálvez Ruiz durante el encuentro.

Dijo, hoy la violencia en el País no da tregua, y en gran medida, aseveró, se debe a la política establecida por el hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"'Abrazos y no balazos' ha sido una estrategia criminal, porque los abrazos han sido para los delincuentes, y los balazos han sido para nuestros jóvenes. Tengan la certeza que yo no me voy a doblar ante los delincuentes", expresó la ex senadora.

Por ello, dijo, la elección del próximo 02 de junio será clave para redefinir el futuro del País, donde se ponga al centro la importancia del empleo, de la salud, la educación, los apoyos para el campo, entre otros factores que harán que el País recupere su grandeza, señaló.

"En esta elección nos estamos jugando el futuro de México, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Aquí solo hay dos caminos: uno que significa claudicar y seguirle entregando, o uno que significa luchar con todo para devolverle la paz y la prosperidad a nuestro México", manifestó Gálvez Ruiz.

En su intervención, y sumada a la visión de la ex senadora, Laura Haro instó a las y los asistentes a convertirse en personas promotoras del cambio a través del voto, para poder sacar del poder "a quienes hoy tienen sumergido al Estado y al País en las peores crisis que hubiéramos imaginado vivir", manifestó Haro Ramírez.

"Pero la buena noticia es que ya se van. Y se van porque han demostrado una y otra vez el desdén, la indiferencia, la arrogancia para enfrentar los grandes problemas de nuestro Estado y de nuestro País. Aquí ya no queremos a la bola de indolentes, que creen que a través del TikTok y de las redes sociales van a seguir engañando a las personas. Porque aquí no queremos a esos que todas las mañanas, todas, se dedican a dividir a nuestro País", expresó la candidata.

