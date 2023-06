Xóchitl Gálvez Ruiz disfruta del apoyo de la ciudadanía

La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, disfruta las muestras de apoyo que ha recibido de la ciudadanía ya sea para buscar la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México o inclusive hasta la Presidencia de México.

En redes sociales sus seguidores han creado las cuentas Xochilove.rs, ÁndaleXóchitl y

XóchitlVa.

En entrevista, la aspirante, quien este sábado dará una conferencia en Guadalajara, dice que ese apoyo se da porque la gente reconoce el trabajo que ha realizado primero a favor de los pueblos indígenas, en la delegación y ahora en el Senado.

“La gente está muy feliz de que se mencione mi nombre, que en la conferencia de mañana se haya agotado las entradas, me siento como una artista que vendrá a dar un concierto. La gente lo ve como algo positivo porque los que me han pedido que sea candidata son los ciudadanos”

Pero su popularidad fue creciendo apenas hace unos días luego de que le cerraron la puerta de Palacio Nacional cuando intentó acudir a la mañanera para su “derecho de réplica”.

Asegura que no fue un capricho su presencia en Palacio Nacional, sino que fue a exigir un derecho que le concedió un Juez.

El año pasado cuando asistió a Guadajara a la Feria Internacional del Libro (FIL) comentó que a los jóvenes además de dinero de programa sociales habría que darle ciertas habilidades, competencias técnicas y habría que enseñarles a programar.

“El presidente utilizó estas palabras para decir que yo había dicho que habría que quitar los programas sociales a los adultos mayores y le mandé una carta aclarándole lo que dije y no me dio derecho de réplica que solamente si una autoridad se lo ordenaba y eso fue lo que pasó”, recordó.

Reconoce que a los jóvenes se les tienen que dar apoyos pero también capacitación para que cuando terminen su escuela consigan un empleo.

También destaca el programa de adultos mayores, pero de nada sirve sino tienen medicinas.

Será el próximo lunes, una vez que se den a conocer las reglas de la Alianza, cuando tome una decisión si va por la Ciudad de México o existe la posibilidad de ir por la Presidencia de México.

“Va a depender de qué decidan los partidos el lunes, si me inscribo lo haré la siguiente semana, pero sí necesito conocer cómo está la cosa sino ya me quedó en la Ciudad de México”, aclara.

Por lo pronto las encuestas la ubican en el primer lugar de las preferencias electorales por la CDMX.

“En la Ciudad de México estoy seguro que ganamos porque la gente ya está cansada, es increíble lo mal que lo hizo Morena, la gente está enojada”, aseguró.

Reconoce que va tarde en la búsqueda de la candidatura para la Presidencia ya que Santiago Creel, el otro aspirante del PAN, tiene más de un año que levantó la mano.

Al hablar sobre los problemas que aquejan al país dice que lo más grave es la inseguridad, la salud y el tema de la educación.

El tema de la inseguridad pública, que implica asaltos, extorsión, robo a transporte, secuestro, desapariciones y narcotráfico, entre otros, para ella es el principal foco rojo que aqueja al país y deberá solucionar el próximo gobernante.

En el tema de salud asegura que es otro gran pendiente ya que con la desaparición del Seguro Popular y el Insabi los niños, mujeres y adultos mayores tienen serios problemas para sus tratamientos o medicamentos.

En materia de educación dice que hay un retroceso durante la administración de Andrés Manuel López que se agravó con la pandemia del Covid19.

“Internet para Todos no acaba de funcionar, quitaron México Conectado y ahora ni uno ni otro”, apuntó.

En materia económica lamenta que México no sepa aprovechar el tema del nearshoring, relocalización de empresas, que no les permita crecer.

“Pero no tenemos energía limpia, nos hace falta tratar más agua, meterle más dinero al capital humano de las personas para que haya gente más preparada y vengan empresas no solamente de manufactura”, añadió.

Otro gran pendiente, asegura, es la falta de agua por lo que hizo un llamado a realizar obras de infraestructura, recarga de acuíferos, capturar el agua de lluvias, entre otras.

Este sábado Xóchitl Gálvez estará como conferencista en la Cámara de Comercio de Guadalajara en un evento organizado por la asociación Confío en México que encabeza Salvador Cosío.