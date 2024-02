Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia por los partidos PRI, PAN y PRD, estuvo ayer en Jalisco y afirmó que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha apoyado al Estado para reducir los índices delictivos.

“Creo que hoy el Gobierno federal ha abandonado a Jalisco a su suerte en materia de seguridad”, comentó la hidalguense.

Dijo que uno de los casos que más le ha impactado es la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, de los que aún se desconoce su paradero. También el reciente asesinato de siete jóvenes en Tlaquepaque, de los cuales cinco eran menores.

Sin embargo, afirmó que la Entidad cuenta con fortalezas, como su potencial tecnológico y su agroindustria, para lograr posicionarse a nivel internacional, de modo que reciba a más compañías y se beneficie de la relocalización de empresas que trae el nearshoring.

“Yo no veo a Jalisco sólo como un Estado con problemas de inseguridad, veo enormes oportunidades. Jalisco es de los Estados donde con poquito se puede lograr mucho”, dijo Gálvez durante su visita a Tala, en donde participó en el diálogo “Voces de la Emergencia Cultural”.

En el evento también estuvieron Horacio Fernández, diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), y Salvador Cosío Gaona, quien encabeza la organización “Confío en México”.

Se prevé que Gálvez se registré hoy como candidata presidencial del frente opositor.

Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de la oposición, estuvo ayer en la Hacienda El Refugio, ubicada en el municipio de Tala, en donde participó en el evento “Voces de la Emergencia Cultural”. EL INFORMADOR/A. Navarro

Votantes tienen la última palabra: Xóchitl Gálvez

Para Xóchitl Gálvez, ingeniera y senadora con licencia, el Gobierno en turno y Morena como partido han intentado hacer creer a la ciudadanía que la elección ya está decidida y no hay nada qué hacer para quitarles el poder, lo cual, explicó, es totalmente falso, pues la última palabra está en los ciudadanos que saldrán a las urnas el próximo 2 de junio.

Acompañada por la candidata Laura Haro en su visita a Zapopan, Xóchitl Gálvez pidió a la población que haga efectivo su derecho al voto.

Por su parte, Laura Haro indicó que el único voto útil es aquél que le da su confianza a quienes hoy representan un proyecto distinto, el que se da a quienes postulan a los candidatos más presentables y quienes demuestren tener las manos limpias.

“El Gobierno lo que le quiere decir a la gente es que esto ya está decidido, que ya no hay nada qué hacer, pero no, esto todavía no empieza. La gente tiene derecho a escoger y a participar libremente”, explicó la candidata en entrevista para EL INFORMADOR.

Por ello, instó a los ciudadanos a que salgan a las urnas para hacer valer su decisión por el rumbo de un mejor país.

Por otra parte, dijo, para evitar la apatía de los votantes de cara a la elección es necesario que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje de involucrarse en el proceso electoral, pues al ser el Mandatario federal no puede tomar partido a favor de una persona.

“Los servidores de la Nación tienen que dejar de amenazar a las personas, de que les van a quitar los programas sociales si no toman tal o cual decisión. La gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. Veo un México con mucho miedo por esta represión que hay del Gobierno. Y es justo lo que salió la gente a decirle al Presidente. Que queremos un país donde tomemos decisiones donde el Presidente no se meta”, expresó Xóchitl.

“Hemos visto que una candidata habla de continuidad, seguir con lo que está. Y otra que habla de dejar lo que está bien, pero mejorar lo que está mal. Lo que está mal es la seguridad, la salud. Lo que está mal es el campo, es la cultura, la inversión en la ciencia y la tecnología. Hay muchos problemas y la gente lo sabe, sabe que el país no va por buen camino”, lamentó Xóchitl.

Xóchitl Gálvez y Laura Haro se reunieron en la visita que hizo la aspirante presidencial a Zapopan para encontrarse con familiares de personas desaparecidas. ESPECIAL

Acabar con el clima del odio y la polarización, claves para redirigir el país

Para Xóchitl Gálvez, una de las claves para que el país pueda redirigir su rumbo es el dejar de lado la división y la polarización que se ha alcanzado, pues dijo, lo que el Gobierno busca es sostener una sociedad colonizada que no les permita tomar decisiones informadas.

“Lo que ellos lo que buscan es un México dividido, colonizado, con calificativos”, lamentó Gálvez Ruiz.

Sin embargo, aseveró, en el proyecto de visión que ella busca no cabe la división social, sino que, por el contrario, lo que se requiere es trabajar en equipo, en coalición, donde las voces de los afectados por las problemáticas se hagan escuchar y se sumen a la búsqueda de soluciones, pues insistió, para ella “el odio y la división no caben en la construcción de un país”.

“Este es un proyecto distinto, porque aquí no vamos a apostarle al presidencialismo, esto que nosotros estaremos construyendo es un Gobierno de coalición, donde se le ponga fin al Gobierno de un solo hombre o de una sola mujer, donde se gobierne entre todas y todos, juntos, construyendo con ustedes las políticas públicas, para que puedan verificar que las cosas estén pasando”, señaló Gálvez Ruiz.

“Nunca van a estar solas”: a madres buscadoras

En su visita a la Entidad, Xóchitl Gálvez se reunió también con integrantes de los distintos partidos que conforman la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, entre los que se encontró Laura Haro, quien es la candidata por la gubernatura de Jalisco.

A la reunión, llevada a cabo en la Unidad Deportiva Staudeg, también asistieron ciudadanos de distintas organizaciones, entre ellas, madres buscadoras de Jalisco, a quienes les envió un mensaje para hacerles saber que no están solas en sus búsquedas.

“Un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que nunca se van a cansar de buscar a sus hijos. Nunca. Y no van a estar solas, tengan la certeza de que no van a estar solas, y en gran medida la razón de estar aquí es por ustedes”, dijo Gálvez Ruiz durante el encuentro.

Afirmó que la violencia en el país no da tregua, y en gran medida, aseveró, se debe a la política establecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“‘Abrazos y no balazos’ ha sido una estrategia criminal, porque los abrazos han sido para los delincuentes, y los balazos han sido para nuestros jóvenes. Tengan la certeza de que yo no me voy a doblar ante los delincuentes”, expresó Gálvez.

Por ello, dijo, la elección del próximo 2 de junio será clave para redefinir el futuro del país, donde se ponga al centro la importancia del empleo, de la salud, la educación, los apoyos para el campo, entre otros factores que harán que el país recupere su grandeza, señaló.

“En esta elección nos estamos jugando el futuro de México, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Aquí sólo hay dos caminos: uno que significa claudicar y seguir entregando el país, u otro que significa luchar con todo para devolverle la paz y la prosperidad a nuestro México”, manifestó Gálvez Ruiz.