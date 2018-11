Visitan los restos de Juan José, hallado tras escándalo de tráiler

Dos años después de su desaparición y de haber permanecido por tiempo indeterminado dentro del tráiler que deambuló por la ciudad el pasado septiembre, Juan José Morales recibió ayer a su familia. Aunque esta vez la reunión sucedió alrededor de la cripta que ocupa en el panteón Guadalajara.

Su esposa y dos de sus hijas, acompañadas por su cuñada y dos sobrinas, aprovecharon el Día de Muertos para ir al cementerio y llevarle un ramo de flores. También limpiaron su loseta con agua bendita.

Mayra recuerda aquel 4 de junio de 2016 en el que Juan José, su marido, partió a trabajar a Lagos de Moreno. Él le dijo que llevaba un cargamento de harina, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue localizado cinco días después sobre un arroyo por la carretera a Chapala.

La mujer visitó con recurrencia el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pero sólo a recibir la misma respuesta: no estaba allí. “Dos años y cuatro meses estuvo en Forenses y ellos no se daban cuenta. Yo iba a identificar cuerpos y ‘no estaba y no estaba’. Al final lo identifiqué con la licencia (de conducir). Eran ya los puros huesos y me los dieron en una bolsa”, expresó.

En agosto, Guadalupe, sobrina del desaparecido, subió una fotografía de él a redes sociales. El colectivo Por Amor a Ellxs ayudó en su localización, pues sus integrantes contactaron a Guadalupe hace unas semanas y le confirmaron que el cuerpo de su tío se hallaba dentro de los 444 cadáveres resguardados en el frigorífico.

Para Mayra, el proceso fue difícil y desgastante. Tanto, que ni siquiera recuperar los restos de su esposo le ha devuelto la tranquilidad.

Ella piensa que Juan José no tiene una muerte digna aún porque no se ha oficiado una misa en su honor. También quiere llevarlo a un espacio distinto, aunque su deseo será sólo eso, pues él tendrá que permanecer allí por lo menos cinco años más. Así lo han marcado las autoridades porque sus restos aún forman parte de una investigación abierta. Sus homicidas no han sido localizados.

Causan admiración criptas de restos resguardados en tráiler

Algunos visitantes se detuvieron para observar de cerca las criptas de los cuerpos resguardados por el IJCF. EL INFORMADOR/F. Atilano

Las criptas del Panteón Guadalajara que ya se encuentran ocupadas por al menos 351 de los cuerpos, la mayoría sin identificar, que se hallaban bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, algunos de ellos en dos tráileres, causaron admiración de decenas de visitantes que acudieron a este cementerio.

“Aquí están los del tráiler” y “estas son las tumbas de los que estaba paseando el forense por la ciudad” eran las frases que podían escucharse durante la celebración del Día de Muertos en este camposanto.

Algunos se detuvieron para observar las fechas marcadas en las criptas, “24 de septiembre”, “27 de septiembre”. Incluso una persona rezó frente a las gavetas.

“Me da sentimiento que nadie viene a pedir por ellos porque no los han identificado, que sus familias no saben que están aquí y ellos tampoco saben dónde está su familia, por eso vengo a pedir por ellos”, dijo una mujer que prefirió omitir su nombre.

Letras y números marcan los espacios de los inhumados no identificados. Los que tuvieron más suerte tienen escrito su nombre sobre las losetas con un marcador negro; pocos cuentan con una placa de metal.

Luego de permanecer dentro de un tráiler refrigerante por hasta dos años, este 2 de noviembre 411 cuerpos (351 inhumados sin identificar y 60 entregados a sus familiares, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación Jalisco) ya tienen un espacio digno.