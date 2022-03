El gobernador de Jalisco volvió a la polémica luego de que durante una manifestación de mujeres, que exigen la búsqueda de sus hijos desaparecidos, sentenciara que si era objeto de gritos se retiraría del sitio, lo que finalmente ocurrió.

Fue en las inmediaciones del Palacio de Gobierno que un grupo de mujeres, con pancartas con los rostros y datos de sus desaparecidos, protestaban la mañana de este lunes ante el arribo del titular del Ejecutivo estatal. "¡No sea indiferente, se llevan a nuestros hijos, delante de la gente!", era la consigna de los manifestantes cuando el gobernador se acercó. "Aquí estoy, si me gritan me voy", fue la respuesta del funcionario que, ante la insistencia de los quejosos, se retiró para detenerse pasos adelante.

En el video que circula en redes sociales, se observa también que uno de los acompañantes del gobernador, con la mano, trata de calmar a los ciudadanos que protestan, sin lograr su objetivo.

#Desaparecidos #HastaEncontrarlos

“No me griten, así no podemos hablar” dice el gobernador de Jalisco, @EnriqueAlfaroR, a familias de personas desaparecidas. Asegura que ha encontrado a miles y que entiende el dolor de las familias, pero se muestra hostil ante reclamos. pic.twitter.com/kPtq1cQ9Uo — ZonaDocs (@ZonaDocs) March 28, 2022

El mandatario del Estado de Jalisco caminó unos pasos mientras sentenciaba: "Yo vine a platicar y me están gritando". "¡No, no viene a platicar, nunca!", revirá una inconforme. Segundos después, la mujer insiste en su demanda: "¡Tiene dinero para publicidad; busque a mi hijo!". El gobernador aseguró: "Yo busco a los hijos de todos, siempre".

Tras el enfrentamiento, un hombre del Colectivo Luz de Esperanza le expuso las deficiencias de las mesas de trabajo que se han instalado para la búsqueda de los desaparecidos, asegurando que todo es "una simulación de las autoridades". "Hemos encontrado a miles y vamos a seguir buscando a los miles que nos faltan", dijo el gobernador. "¿Cuáles miles, de qué habla?", refutó una mujer.

El titular del Ejecutivo estatal concluyó que él se encargará de que se reactive la mesa de trabajo. "Estamos trabajando en eso", aseveró. Se comprometió a recibir al colectivo el miércoles porque mañana viaja a la Ciudad de México (CDMX). "Entiendo su dolor, estoy siempre a sus órdenes", finalizó.

Ante una pregunta de un reportero que cubría la nota, el gobernador fue tajante: "¡No, no, no del periódico, no!".

OA