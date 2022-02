Decenas de personas dea sociedad civil se reunieron este viernes para agradecer y mostrar su apoyo las madres buscadoras de Sonora, Michoacán, Querétaro, entre otros estados, que desde el lunes realizaron labores en Jalisco para buscar a sus seres queridos y apoyar madres de nuestra Entidad a encontrar a los suyos.

La reunión fue llevada a cabo en la casa de las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, en Chapalita, donde se les ha brindado apoyo para la estadía de la brigada en nuestra Entidad.

Ahí, hacia las 20:00 horas, las personas, con carteles en mano plasmados con la leyenda "Su dolor también es nuestro, gracias a las buscadoras", las y los asistentes agradecieron a la brigada por su esfuerzo, para trasladarse a Jalisco a realizar búsqueda en campo en coordinación con colectivos locales, logrando, hasta este viernes, encontrar al menos ocho puntos con indicios positivos en Tlajomulco y Villa Corona ante el hallazgo de restos óseos.

"Gracias al apoyo y la solidaridad, la empatía que han mostrado hacia nuestra lucha. Estamos muy agradecidas, la verdad no esperábamos este recibimiento, este apoyo que nos han dado, las madres que nos han dado refugio, las personas que nos han dado alimento, por la seguridad", expresó Ceci Patricia Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora como respuesta al apoyo mostrado.

Añadió que entiende que en ocasiones hay gobernantes no están de acuerdo con su labor y que, en ocasiones, piden que no se les dé la cobertura por considerar que "alteran". "Pero lamentablemente si nosotras las madres no buscamos a nuestros hijos, a nuestros desaparecidos, nadie lo ha hecho", añadió Patricia Flores.

Destacó que Jalisco, al igual que Sonora, se han convertido en lugares obligados para emprender la búsqueda de sus desaparecidos ante la crisis vivida, motivando a que las madres salieran con picos y palas a buscarlos "porque los necesitamos, porque los amamos, porque buenos o malos, culpables o inocentes son nuestros hijos. No podemos estar en nuestra casa esperando a que las autoridades los busquen porque nunca ha sido así", añadió la mujer.

Por último, dijo, las acciones emprendidas son solo el comienzo para motivar a las madres de Jalisco y de todo el país a que continúen con las búsquedas "porque los desaparecidos tienen el derecho de ser buscados, y las madres, de buscarlos".

