Por considerar que el tráfico cada vez es mayor en la ciudad y la Policía Vial se ve menos en las calles apoyando en su desahogo, así como en el brindar apoyo en los choques que ocurren en las principales vías de la Metrópoli, los cuales generan tráfico vehicular, los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) pidieron que se revisa la manera en la que están actuando.

Lo anterior, porque desde que sus adscripciones fueron separadas para no solo operar con la Secretaría de Transporte, sino también con la Secretaría de Seguridad, sus funciones no son claras en el ordenamiento y en su manera de garantizar una movilidad adecuada para la ZMG, según señalaron los alcaldes durante la Sesión Ordinaria de la Junta Metropolitana llevada a cabo esta mañana.

“Yo no veo que exista la Policía Vial. Recuerdo a la Policía Vial como una autoridad que en cruceros conflictivos siempre estaba. Para mí desapareció totalmente, habría que hacer alguna reestructura porque no se ven por ningún lado. Vas a un concierto y tardas dos horas, el día de un partido de fútbol y tardas otras dos horas, en cualquier evento que haya en la ciudad la Policía Vial no aparece en lo absoluto”, dijo el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

En primer lugar, dijo, es necesario establecer cuáles son los cruceros o zonas más conflictivas para, con ello, solicitar su apoyo para desahogarlos, por lo que invitó al titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) a hacer un sobrevuelo en el helicóptero de la Policía de Zapopan.

Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, dijo que otro punto en el cual han quedado a deber es en la aplicación de sanciones a transportistas que no respetan la restricción de horario para circular en la Metrópoli.

“En ese sentido hemos quedado mucho a deber, no solo en este tema sino en muchos otros, hay que estar muy atentos con la Policía Vial, porque la verdad ya no sabemos si le corresponde a Movilidad, o a la Secretaría de Seguridad Pública”, añadió el alcalde.

GC