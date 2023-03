Dueños de vehículos muestran confusión sobre los castigos por no verificar. Por ejemplo, Ricardo Barajas acudió ayer al verificentro y remarcó que la multa es de 800 pesos, pero la cifra es incorrecta y hay novedades, ya que las sanciones inician este miércoles y hay un incremento en los montos planteados desde el año pasado por el Congreso de Jalisco, tras el reciente ajuste al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) emitido por el Inegi.

La penalización al propietario del vehículo no verificado era de mil 924 a dos mil 405 pesos. Sin embargo, tras el cambio anual de la UMA, será de dos mil 074 a dos mil 593 pesos.

En este mes, las multas comenzarán para los dueños de autos con placas en terminación 1 que no porten el holograma vigente.

El Gobierno estatal indica que las sanciones pueden ser condonadas si el vehículo es verificado dentro de los 30 días naturales siguientes al castigo.

La obligatoriedad de verificar entró en vigor desde agosto de 2021, pero la aplicación de las infracciones se aplazó porque no había la capacidad suficiente de líneas para realizar el procedimiento.

La única autoridad con la atribución de sancionar es la Policía Vial y las multas se aplicarán mediante operativos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE).

Un estudio difundido en 2014 y publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó que en la metrópoli podrían evitarse 301 muertes prematuras anuales por padecimientos asociados a la contaminación por partículas finas (PM 2.5).

Multas ligadas a la verificación

De 2 mil 074.8 a 2 mil 593.5 pesos

Al conductor que circule en un automóvil que no cuente con el comprobante de verificación vehicular vigente.

Al propietario del vehículo que no haya sido verificado dentro del plazo establecido.

Al conductor del vehículo que porte algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo o que no corresponda al vehículo que lo porte.

De 2 mil 074.8 a 3 mil 112.2 pesos

Al conductor de un vehículo que, con independencia de que cuente con su comprobante de verificación vigente, al circular sea inspeccionado por la autoridad que determine técnicamente que emite gases contaminantes que exceden los límites permisibles establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

De 3 mil 112.2 a 5 mil 187 pesos

Si se rebasa 1.5 veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuente con su comprobante de verificación vigente.

De 4 mil 149.6 a 6 mil 224.4 pesos

Si se rebasa dos veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuente con su comprobante de verificación vigente.

De 5 mil 187 a 7 mil 261.8 pesos

Al transporte de pasajeros y transporte de carga que sean inspeccionados por la autoridad que determine técnicamente que emite gases contaminantes que exceden los límites establecidos por las NOM. Con independencia de que cuente con su comprobante de verificación vigente.

De 7 mil 261.8 a 8 mil 299.2 pesos

Al conductor de un vehículo pesado si rebasa 1.5 veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuente con verificación .

De 8 mil 299.2 a 10 mil 374 pesos

Al conductor de un vehículo pesado si rebasa dos veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuente con verificación.

Las multas por superar los límites de contaminantes se aplicarán al mínimo si se corrige el problema de contaminación, verifican y obtiene el comprobante dentro de los treinta días posteriores.

Se busca disminuir la emisión de gases contaminantes de los autos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Corralón para autos chimenea o con hologramas falsos

La nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado especifica en su artículo 385 los casos en los que un automóvil puede ser llevado al corralón por aspectos relacionados con la verificación vehicular.

Dicha legislación precisa que se retirarán de la circulación los automóviles que al ser inspeccionados por la autoridad se determine que sus emisiones de gases contaminantes rebasen 1.5 veces los límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

También serán llevados al corralón autos que porten algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo o que no corresponda al vehículo que lo tenga. El envío al corralón será adicional a las multas que correspondan a cada caso.

En ambos escenarios los automóviles serán puestos bajo resguardo de los depósitos autorizados, que pueden ser públicos o concesionados.

Como requisito para sacar el vehículo del corralón, se deberá pagar la verificación vehicular y el propietario tendrá un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le entregue el vehículo para circular a efecto de verificarlo. De no hacerlo así se le considerará como reincidente.

El costo actual de la verificación es de 500 pesos; si se hace extemporáneo sube a 550 pesos.

Aunque el gobierno estatal planteó analizar alternativas para apoyar la renovación de los automóviles que no aprueben la verificación en dos intentos, el esquema no ha prosperado y no se contempla en el presupuesto estatal.

Según el reglamento de verificación, los automóviles que “reprueben” tendrán un plazo de un año para poder circular y para no ser sancionados, pero deberán mostrar las Constancias Técnicas de Rechazo en caso de una inspección en calle. En ese periodo los propietarios deberán hacer las reparaciones para aprobar la revisión o sacar el auto de circulación.

Se solicitó información a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) sobre si existe o trabajan en algún esquema para generar este tipo de apoyos, pero no hubo respuesta.

El año pasado, Abraham Torres Andrade, director de Calidad del Aire de la Semadet, refirió que formalmente el Estado no debe de generar un programa de financiamiento para particulares. Argumentó que podría haber otras alternativas como créditos.

En Jalisco alrededor de 53% del parque vehicular tiene más de 16 años de antigüedad, lo que incrementa la posibilidad de no acreditar las verificaciones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el parque vehicular en Jalisco, de 2000 a 2021 registró incremento del 221.2%, pasando de 1 millón 303 mil 109 vehículos en el año 2000 a 4 millones 186 mil 105 en 2021.

EL DATO

¿Cuál es la meta de autos que tiene la verificación?

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) a través de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) pretende verificar en lo que resta del 2023 un millón 178 mil 496 autos.