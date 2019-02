Ven positivos cambios a Secretaría de Igualdad, esperan detalles

El anuncio del gobernador sobre que presentará una enmienda a la ley, para que la Secretaría de Igualdad Sustantiva atienda exclusivamente los temas de mujeres, es una buena señal, aunque aún no conocen detalles; aseveró la diputada Sofía García Mosqueda, titular de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso. Destacó que se debe precisar qué áreas asumirían el seguimiento de otros grupos prioritarios como adultos mayores, migrantes o personas con discapacidad.

La legisladora priista comentó que el viraje en la posición de la administración estatal les da la razón a las organizaciones civiles que, desde el inicio del debate sobre la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), advirtieron que el Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres no podía ser relegado a una subsecretaría.

"Me da gusto que le den el rango que se merecen las mujeres en Jalisco, que sea una secretaría exclusivamente para el tema de las mujeres. Estamos atentos, no podemos confiarnos aún está muy ambiguo. No conocemos la iniciativa, no la hemos estudiado, falta el reglamento o qué presupuesto se le va a dar. No se puede cantar victoria al cien, hay que esperar la iniciativa", comentó.

García Mosqueda recordó que la intención de presentar una acción de inconstitucionalidad por la extinción del IJM se frustró por la falta de apoyo de la bancada panista, comentó que solicitó audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para plantear que esa instancia pueda promoverla.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, calificó como positivo el anuncio del gobierno estatal, evadió confirmar que no presentarán una acción de inconstitucionalidad por la abrogación del IJM y dijo que dan seguimiento a las quejas presentadas por este tema.

"Vamos a revisar muy bien la propuesta del gobernador y a seguir nosotros planteando los puntos recomendatorios. Nosotros hicimos aportes, pero no sabemos la propuesta final. Los mecanismos de adelanto deben garantizar de forma progresiva mayores garantías para los sectores socialmente vulnerables", expuso.

LS