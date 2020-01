Ven macrodesorden en regulación de plásticos

La falta de directriz de la Semadet, reglamentos distintos entre los municipios, desinformación de los comerciantes y consumidores y la carencia de una reglamentación federal provocan un verdadero caos y desorden en la regulación de plásticos.

Javier Romo Zúñiga, vicepresidente ejecutivo de Careintra (Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco), aseguró que en por este caos las ventas de bolsas de plástico han caído un 40 por ciento.

El vicepresidente de Careintra aseguró que la Semadet es la que debe imponer la directriz para regular los plásticos en Jalisco y no cada municipio a su antojo.

"Lo que Zapopan llama norma ya prohíbe unicel, popotes, bolsas y artículos de un solo uso como cucharas y cubiertos. Tenemos una cascada de iniciativas en las que no sabemos que es lo que está pasando en el gobierno, pero no hay una directriz", dijo.

Dijo que hay 147 prohibitivas de las bolsas a nivel nacional que generan un macrodesorden.

"Unas iniciativas prohíben una cosa y otras autorizan otra, otras como la de la Ciudad de México es cero uso de las bolsas y no hay norma", dijo este miércoles en el marco de la reunión del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Por este motivo dijo que ya solicitaron al gobierno federal su intervención para homologar los reglamentos estatales y municipales.

"(En el caso de Jalisco) Todo lo que están haciendo los ayuntamientos se contrapone con una iniciativa del 18 de septiembre del año pasado que publica el Gobernador que es el para los Centros Integrales de Acopio y Separación de Residuos, entonces esa iniciativa del Gobernador en la que dan dos años para que entremos en una economía circular", agregó.

Afirmó que han trabajado con las autoridades de manera formal para definir la norma y están en contacto para aclarar los temas de una manera oficial.

"Nosotros hemos pedido por medio de oficios posturas oficiales al señor Graff y al Imeplan pero no hay nada oficial", puntualizó.

Agregó que tanto las modificaciones al reglamento en Zapopan como en Guadalajara deberán de esperar a que se publiquen en la Gaceta Oficial porque todavía no son oficiales.

"Lo que más afecta es en el desorden, la Norma estatal no prohíbe ni la fabricación ni la venta de las bolsas, cada ayuntamiento tiene que tener un reglamento que tiene que estar no hecho a capricho sino en función de una norma estatal porque si no San Pedro Tlaquepaque va a sacar un reglamento y Tlajomulco otro reglamento, es un caos", aclaró.

