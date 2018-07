Ven insuficiente cantidad de boletas en casillas especiales

Entre las dificultades principales que enfrentan los electores jaliscienses hasta las 13:00 horas, están la falta de boletas y largas filas en las casillas especiales del Estado, las cuales están dotadas de sólo 750 boletas para cada tipo de elección.



En Jalisco se instalaron 55 casillas especiales y en el país mil 054.



Ricardo García se formó en la casilla especial ubicada en la colonia Miraflores en Guadalajara, ya que por su trabajo no alcanza a ir a Zapotlán el Grande que es donde le tocaría de acuerdo a su sección, fue hasta después de casi cuatro horas cuando pudo ejercer su derecho al voto.



Jimena, quien es originaria de Puerto Vallarta pero vive en Guadalajara, no pudo votar a pesar de que fue a tres casillas especiales, ya que cuando ella llegó ya no tenían boletas. Desde temprano fue primero a avenida Vallarta 2602, luego a la de López Mateos Sur 5150, y finalmente a la que está ubicada en avenida Alcalde 1221, pero desistió porque ya tenía que entrar a trabajar.

Se reporta que hasta el momento, en las casillas especiales ubicadas en López Mateos Sur 5150, López Mateos 5560, Periférico Sur 7835, Ignacio L. Vallarta 2602 y Alcalde 1221, ya no tienen boletas electorales.



Estas son las opiniones de algunos jaliscienses respecto al tema en redes sociales:



El @INE tan solo dio 750 boletas por casilla especial establecidas en diferentes puntos del estado de Jalisco, somos miles los residentes foráneos, acaso no podremos votar? #INEresponde — Mr. R (@RickySalgadoGlz) 1 de julio de 2018



Acá en Jalisco también abrieron más de una hora tarde. Estoy en casilla especial y no alcanzan las boletas para los que estamos formados. pic.twitter.com/LpisVbjct5 — Khrys Padilla (@Khrys124) 1 de julio de 2018



#Elecciones2018 requerimos apoyo para la casilla especial ubicada en zapotlan el grande Jalisco,mas de 500 personas sin avanzar desde hace mas de 2 hrs,la gente sigue llegando.... pic.twitter.com/2O9CnWgRa0 — Magdalena pascual (@Magdalenapascu2) 1 de julio de 2018



Casilla especial El Manantial Jalisco ya está desbordada... Las 750 boletas ya se agotaron #EleccionesMexico2018 — OsKayito (@Networkayito) 1 de julio de 2018



Sin embargo, aún quedan muchas casillas especiales donde todavía tienen boletas para las personas foráneas o aquellas a quienes les sea imposible votar en sus domicilios. A los ciudadanos que sí pueden acudir, se recomienda que mejor vayan a la casilla que les corresponde en su sección para que el proceso sea más ágil.



En la clínica 46 del IMSS, ubicada en Calzada Lázaro Cárdenas 2063, hay una casilla especial para la cual el INE recuerda a la ciudadanía que "estas fueron planeadas e instaladas para privilegiar el acceso de quienes se encuentran en los hospitales, ya sea como pacientes, sus acompañantes, médicos y personal del hospital". Es la primera vez que instalan casillas en hospitales, hay una en cada entidad federativa.

Ubica aquí las casillas especiales:

Sólo debes elegir el estado de Jalisco y hacer clic en casillas especiales.

https://ubicatucasilla.ine.mx

