Vecinos se manifiestan en contra de la inseguridad

En Arcos Vallarta alrededor de 40 vecinos de la zona y de cerca de ocho colonias como la Americana y Jardines del Bosque se reunieron para manifestarse en contra de la inseguridad.

El contingente marchó hasta la Glorieta de los Niños Héroes, donde entregaron un pliego petitorio para la implementación de estrategias de seguridad al comandante de la policía Manuel Castellanos.

Marcela Sanchez, impulsora de la manifestación, mencionó que estas peticiones se las harán llegar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo y al presidente de Guadalajara, Ismael del Toro.

EL INFORMADOR/Y. Mora

Algunos de los asistentes portaban un número que representaba la cantidad de veces que han sido víctimas de la inseguridad que se vive en la ciudad, como asaltos, robo de autopartes, automóviles y robos a casa-habitación, que, según Marcela, han aumentado desde inicios de año.

Carlos Camacho, vecino de la colonia Chapultepec Norte portaba el número seis en representación de los asaltos que le ha tocado vivir tanto a él como a su familia y amigos, el último en un restaurante al que se metieron dos personas con armas y trataron de robar su auto. "Al parecer el gobernador del Estado no está escuchando a los ciudadanos. Estamos pidiendo menos corrupción y más seguridad", reclamó. "Pido al gobernador que no se esté quejando, si el gobierno federal no le está dando los recursos, que los busque", continuó.

Ante la indiferencia de la gente que observaba la manifestación, algunos participantes se quejaban: "Ya cuando nos asaltan es cuando queremos que todos salgan a marchar" y se dirigían a ellos con frases como "va por ustedes".

EL INFORMADOR/Y. Mora

De acuerdo con una encuesta del INEGI en 2018, ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Y no es gratis, pues, por ejemplo a Graciela del Zopo, quien vive en la colonia Villas Panamericanas le mataron a su yerno de 42 años dentro de su negocio por resistirse a ser asaltado: "Algo se tiene que hacer. No se puede permitir que la gente viva con temor a salir a cualquier lado y hasta de estar en nuestras casas. (Pedimos) Que haya mejor preparación para los cuerpos de policía". Además, culpó a la educación que se da en los hogares y escuelas, así como a los bajos salarios: "No hay moral, educación ni respeto. A esto se dedican porque ganan más que trabajando".

JM