El gobernador de Jalisco afirmó que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) vigila que no haya venta de vacunas anti COVID falsas, pero pidió a la gente estar alerta y no comprarlas en sitios que no estén autorizados.

"Desde el ámbito de competencia a vigilar que no haya venta de vacunas clandestina. Que la gente vaya a farmacias establecidas y revisen que sean vacunas certificadas".

Las vacunas que se comercializarán, Pfizer y Moderna, están avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diferencia de la Abdala, que es la que se aplica de forma gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Así como en el módulo drive thru, de Plaza Brasil.

Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, puntualizó que las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan el ARN mensajero, lo que significa que deben mantenerse en ultracongelación.

"Cuando se descongelan, no pueden tardar más de 24 horas para poderse administrar, lo más significativo es que no se pierda esta cadena fría para que estén en buenas condiciones. Por eso no se pueden vender a las personas, deben mantener esa cadena de frío".

Explicó que si eso no ocurre se pierde el efecto inmunogénico, que es la "capacidad que tiene ese biológico para generar que tu sistema inmune genere anticuerpos contra el virus".

Pérez Gómez remarcó que los biológicos no se deben entregar a los clientes. "La aplicación correcta está perfectamente definida y los trabajadores reciben un adiestramiento para ello. Las personas deben tener una breve evaluación médica".

EL DATO

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio luz verde al registro sanitario de la vacuna de junto a la de Moderna, lo que permitió su comercialización.

En un comunicado, la farmacéutica nombró algunos de los centros donde se puede adquirir su producto, como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, o Farmacias San Pablo, entre otras.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Te vacunaste contra el COVID? Podrías tener estos efectos secundarios

OF