Usuarios desconocen desvío de rutas por festival Sucede

A partir de este jueves, comenzarán los cierres viales en torno a la glorieta de La Minerva con motivo de la inauguración del festival Sucede , por este motivo, 19 rutas modificarán su derrotero.

Sin embargo, durante un recorrido que este medio de comunicación realizó a diversas paradas de camión de la zona, la mayoría de los usuarios dijo desconocer las vías alternas que seguirán las diferentes rutas que circulan por la zona.

A pesar de que gran parte de los entrevistados señalaron que sí habían escuchado sobre el cierre, refirieron que el tema de las rutas no había tenido la misma difusión.

"Yo no tengo idea cómo le voy a hacer mañana que lo quiera tomar, pero ahí me las ingenio, le voy a caminar para otro lado a ver si me lo encuentro", dijo la señora Claudia, quien esperaba la ruta 258, por su parte, Jorge, un estudiante que esperaba el Sitren, dijo que de no encontrar su ruta el día de mañana, tomaría un Uber.

Raúl y Karina tienen menos de un año en la ciudad, y nunca habían escuchado de este festival, mucho menos del cierre de las principales vías de La Minerva para realizarlo, por lo que para ellos una opción para informar a los usuarios habría sido pegar anuncios en los camiones o en las paradas, tal como lo hizo la ruta 622.

Para que no te pase lo mismo, te dejamos de nueva cuenta las vías alternas que tomarán las rutas 371, 24, 258-A, 258, 640 y 703.

De norte a sur, sobre la avenida López Mateos, estas rutas se desviarán por Justo Sierra, Isabel la Católica, Golfo de Cortés, César, Justo Sierra, Yaquis, Barra de Navidad, Mazamitla y continuarán por su derrotero habitual, mientras que de Sur a Norte se desvían en La Paz, Nicolás Puga, Lerdo de Tejada, Lope de Vega, Justo Sierra y retoman su derrotero normal.

629, 706 Parques, 400, 45, 710 y SITREN

De poniente a oriente de avenida Vallarta, las rutas se desviarán por Barra de Navidad, Mazamitla, López Mateos, Inglaterra, López Mateos, La Paz, Nicolás Puga, Lerdo de Tejada y continuarán su derrotero por Lope de Vega, en tanto que de Oriente a Poniente, de venir por Lope de Vega, tomarán Justo Sierra, Isabel La Católica, Golfo de Cortés, César, Justo Sierra, Yaquis y continúan su derrotero por Vallarta.

635-A, 635-B, 629 Vía 1 y 2

Las rutas que circulan por Golfo de Cortés, de Poniente a Oriente se desvían en Yaquis, Barra de Navidad, Mazamitla, López Mateos, La Paz, Nicolás Puga, Lerdo de Tejada y continuarán su derrotero por Lope de Vega, en tanto que de Oriente a Poniente dan vuelta en Justo Sierra, Isabel La Católica y retoman su derrotero por Golfo de Cortés.

Las rutas 622 y 622-A que circulan por Circunvalación Agustín Yáñez en su trayecto de Poniente a Oriente se desvían por Justo Sierra, Isabel La Católica, Golfo de Cortés, César, Yaquis, Barra de Navidad, Mazamitla, López Mateos, Inglaterra, López Mateos, La Paz, Nicolás Puga, Lerdo de Tejada y continúa su derrotero por Circunvalación Agustín Yáñez, mientras que de Oriente a Poniente, de ir por Agustín Yáñez doblará en Lope de Vega, Justo Sierra y continúan su derrotero por López Mateos.

Por su parte la ruta 258-D, que también circula por Circunvalación Agustín Yáñez, de Poniente a Oriente, se desviará en La Paz, Francisco de Quevedo, Inglaterra y continúa su derrotero por López Mateos, en tanto que de Oriente a Poniente, se desvía en López Mateos, La Paz, Nicolás Puga y continúa su derrotero por Lerdo de Tejada.

Los cortes a realizarse son los siguientes:

Avenida López Mateos sur en su cruce con avenida la Paz.

Calle Nicolás Leaño a la altura de Avenida la Paz.

Circunvalación Agustín Yáñez desde Avenida la Paz.

Avenida de los Arcos a la altura de calle Manuel López Cotilla.

Avenida Vallarta en su cruce con Calle Emilio Castelar.

Calle José María Morelos desde Calle Duque de Rivas.

Calle Napoleón desde su cruce con avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

Diagonal Golfo de Cortés y avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

Avenida Vallarta y su cruce con Avenida Juan Palomar y Arias.

Por esta razón, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas, como avenida México, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Juan Palomar y Arias o la avenida Inglaterra, para lo cual, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto a 15 policías viales pie a tierra, así como 5 patrullas, mismos que apoyarán para que la circulación sea más ágil en la zona.