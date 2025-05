¿Unos tragos? Guadalajara tiene uno de los mejores bares en el mundo; se encuentra aquí

Los bares son el punto de reunión por excelencia; lugares donde las conversaciones se bañan de música y acontecen los encuentros entre tragos, donde confluyen amigos y extraños, y se terminan los crepúsculos para dar paso a las medianoches que después se convierten en recuerdos.

Guadalajara tiene entre sus calles muchos de estos sitios. Bares que son el lugar de encuentro para los caminos posteriores que tomará la noche, bares que por su estilo y atmósfera se han forjado un nombre, y que han hecho del acto de convivir toda una experiencia que se vive de manera única entre sus recintos de barras a media luz. Guadalajara se encuentra actualmente a los ojos del mundo. Y es por ello que algunos de estos bares no solo son reconocidos a nivel local, sino también internacional.

50 Best Discovery es un sitio especializado en la escena de la gastronomía global y de la escena del "drink" y los bares a nivel internacional, dedicado a resaltar las propuestas restauranteras y bares más interesantes en "todas las esquinas de la Tierra", desde los últimos veinte años. Es en 2009 que la firma crea el listado anual de los 50 mejores bares del mundo, listado que el pasado 2024 -la lista más reciente- incluyó un bar de Guadalajara entre los más interesantes a nivel internacional.

El Gallo Altanero de Guadalajara; uno de los mejores en el mundo

El Gallo Altanero, ubicado en la Colonia Americana, es el bar que por su propuesta ocupó el lugar #48 entre los 50 mejores bares del 2024 en el mundo, y el puesto #8 entre los Mejores Bares de Norteamérica en 2025 según 50 Best Discovery.

Según el sitio web oficial, el Gallo Altanero es un acogedor local donde "como era de esperar, está dedicado al agave, con un menú que se aferra a los clásicos y cambia cada dos meses. Los amantes del agave, los aficionados a los cócteles y los fiesteros acuden en masa, atraídos por el ambiente de antro, las noches de vinilo y los rincones con poca luz. En los últimos años, el bar ha ido más allá de servir bebidas, desarrollando colaboraciones con productores locales para crear ediciones especiales de tequilla, raicilla y mezcal".

Guadalajara tiene grandes sitios para disfrutar de una experiencia de tragos; desde bares, cantinas, y botaneros. Esto no quiere decir que haya o no un sitio mejor que otro. No obstante, resulta interesante conocer la experiencia de un bar nuestro que ha sido reconocido a nivel internacional, y que es también uno de los lugares favoritos de la Colonia Americana, concurridos por locales y extranjeros.

El Gallo Altanero sazona la experiencia con eventos musicales ocasionales, un menú en constante cambio que los mantiene frescos y en renovación recurrente, e incluso con baristas internacionales como invitados para dirigir la barra.

El Gallo Altanero se encuentra en la calle Marsella 126 de la Colonia Americana. Un bar de la Guadalajara moderna en el que vale la pena transcurrir un crepúsculo a solas o con amigos. Para consultar el listado oficial de 50 Best, se puede consultar en su sitio web en el siguiente enlace: www.theworlds50best.com.

MF