Universidad Marista abre una puerta al futuro

La Universidad Marista de Guadalajara, consciente de la transformación de las tecnologías de la comunicación e información (TIC), recientemente lanzó dentro de sus programas de estudio de ingeniería las carreras en inteligencia artificial y automotriz, e iniciará la primera generación en agosto de 2023. Los programas de estas ingenierías fueron desarrollados pensando en el futuro de los jóvenes y las tendencias en el campo laboral que responden a la demanda del nearshoring.

En total, la Universidad Marista de Guadalajara tiene cinco ingenierías: aeroespacial, industrial, cibernética, inteligencia artificial y automotriz.

Fabiola Tejeda Dávalos, jefa del área de ingenierías de la Universidad Marista de Guadalajara, destacó las nuevas carreras que recientemente fueron certificadas por el Registro de Validez Oficial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública.

“Las nuevas ingenierías que tenemos son ingeniería automotriz, que tiene enfoque de diseño y además de motores híbridos y motores eléctricos, tema de sustentabilidad; en el caso de la inteligencia artificial está enfocada para aquellas personas que quieran implementar, crear, trabajar, desarrollar y diseñar todo lo que sean aplicaciones, no solamente como las del smartphone, sino aplicaciones robóticas, eléctricas, mecánicas, neumáticas, todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial (IA); no es mecatrónica y no es sistema computacionales, es desarrolladores de alto nivel, donde aplica la IA en todos los campos del conocimiento”, señaló.

Cabe señalar que los alumnos de ingeniería automotriz tendrán diferentes talleres para armar y desarmar vehículos, también que puedan tunear coches.

“En la parte automotriz tenemos área de talleres, motores, máquinas y herramientas; tenemos diferentes espacios para que ellos (alumnos) puedan construir, armar y desarmar vehículos diversos; estamos próximos a implementar un taller de tuning, aparte de las prácticas de laboratorios”, explicó Tejeda Dávalos.

Fabiola Tejeda (al centro), jefa del área de ingenierías de la Universidad Marista de Guadalajara. ESPECIAL

Por su parte, la ingeniería en inteligencia artificial tiene un área en la universidad de programación especializada, que les permitirá convertirse en expertos en el tema.

La carrera consta de un modelo para desarrollar habilidades de programación avanzada que va desde la programación estructurada, ensambladores orientados al manejo de microprocesadores, así como las aplicaciones para cosas pequeñas, internet de las cosas, bases de datos o Big Data; quien desarrolla o estudia inteligencia artificial tiene la posibilidad de crear lenguajes de programación”, manifestó.

Iván Reyes, profesor de la Universidad Marista de Guadalajara, explicó que los egresados de la universidad tienen un campo abierto para laborar en las mejores empresas de tecnología y “a veces los cazatalentos te buscan por los proyectos que realizaste en tu vida universitaria”.

“Yo estoy seguro que cuando salen de las ingenierías de la Universidad Marista el bufete es bastante amplío, teniendo un excelente portafolio de proyectos buenos, hablo por muchos de mis alumnos, ni siquiera tienen que pedir trabajo, las empresas llegan y te ofrecen trabajo; y lo digo por experiencia, soy egresado de aquí. Aquí hay un gran diferenciador de poder trabajar muy de cerca de los alumnos, son generaciones pequeñas, se puede platicar y apoyar a los estudiantes siendo humanistas”, acotó.

Por su parte, Frank, estudiante de ingeniería cibernética, destacó la relación docente-alumno, la cual para él es importante para seguir avanzando semestre con semestre y así cumplir sus objetivos.

“La verdad, considero que es una carrera muy completa, y la relación profesional con los docentes, al ser grupos compactos en las aulas, es cercana; hay un gran vínculo entre maestros y alumnos, fomenta el desarrollo cognitivo para poder avanzar y motivarnos, para también desenvolvernos en el campo laboral al que queremos llegar, eso nos ayuda a tener iniciativa para perseguir un objetivo con ayuda de nuestros profesores”, sentenció.