Una joven de San Sebastián estaba cautiva desde el viernes pasado

Una familia, padre, madre e hijo, llegaron la tarde de este viernes al lugar acordonado en la colonia El Paraíso, en San Sebastián el Grande, para preguntar por su hija Osmara, de 28 años. En ese sitio habían encontrado a 12 personas privadas de su libertad y al parecer entre ellas estaba ella, pero en seco, un trío de oficiales de la Policía del Estado los frenaron.

"A la una cuarenta le llamó a mi señora, le dijo 'mamá, estoy mal, me siento mal, me acabo de escapar'"

Les dijeron que no podía pasar y que no sabían nada de ella, que las ambulancias se habían llevado a las personas que hallaron y que no sabían para dónde las trasladaron, por lo que debían ir a preguntar a otro lado. La madre se retiró sollozando ante el rechazo de ayuda para localizar a su hija.

Su padre comentó que ella les llamó desde algún teléfono poco antes. "No sé nada, la levantaron, se equivocaron, la verdad no sé nada, hasta ahorita que recibimos una llamada en la mañana diciendo que estaba por aquí cerca pero que se había escapado, que la raptaron, que estaba golpeada, mala, venimos ahorita, pero ya ve lo que nos dicen".

Ella estaba en su casa la madrugada del 26 de abril cuando un comando armado llegó, ingresó por la fuerza y se la llevó del lugar.

"A la una cuarenta le llamó a mi señora, le dijo 'mamá, estoy mal, me siento mal, me acabo de escapar', no sabemos si es verdad o si le dieron oportunidad de que hablara de un teléfono".

Tras comentar lo ocurrido con su hija, el hombre se retiró con la esperanza de localizarla en algún puesto de socorros.

Las autoridades constantemente informan que sus elementos están capacitados y son sensibilización para la atención a víctimas; no obstante, en esta ocasión su prioridad era resguardo de la zona acordonada, a unos 100 metros de la finca de donde escaparon al menos ocho personas privadas de la libertad.

