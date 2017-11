Un donador de sangre "Salva4" vidas

Las estadísticas de donación de sangre en México no son alentadoras, tan sólo tres de 100 mexicanos acuden de forma voluntaria a donar sangre al año.

Este déficit provoca que un paciente esté condicionado a recibir un tratamiento y/o operación al no contar con ciertas unidades de sangre para su atención, y el problema es peor cuando se trata de alguien que tiene un padecimiento crónico y requiere constantemente de transfusiones sanguíneas.

Ante este problemática, la doctora tapatía Natalia Villava del Hospital Civil de Guadalajara emprendió la iniciativa "Salva4" que busca informar y concientizar a la población sobre la donación altruista de sangre en Jalisco.

"Los niños con cáncer necesitan sangre, no juguetes" fue el título de un artículo que motivó a Natalia para hacer que "Salva4" sea una realidad, "Muchas veces vemos que el Día de Reyes, Navidad o Día del Niño las personas llenan de juguetes a niños enfermos de los hospitales, se tiene la intención de apoyarlos pero creo que esa ayuda se puede canalizar de forma en la que puedan cambiar sus vidas, como donar sangre".

Según lo que Natalia ha percibido en el tiempo que lleva involucrada con "Salva4" es que existen tres principales razones por las que la gente no acude de manera voluntaria a donar.

La primera es por los mitos. "He conocido personas que me han dicho que donar sangre engorda o que si tiene un tatuaje no puede ser donante nunca, lo cual es mentira. La gente que se ha hecho un tatuaje tiene qué esperar al menos 12 meses para poder donar, no es más que desinformación" agrega.

La segunda razón es por la falta de tiempo aunque esto no siempre es verdad, Natalia comparte que en cualquier banco de sangre si te presentas como donador altruista recibes un trato preferencial para evitar tiempo de espera.

Y el tercer motivo es porque simplemente no cumple con los requisitos mínimos para ser donador, es decir, si se presenta con gripa, tos o un simple dolor de muela se descarta aunque el usuario puede volver a internarlo unas semanas después ya que se haya recuperado de estos padecimientos pasajeros.

Por todo esto fue que la doctora Villava decidió emprender la iniciativa "Salva4": para que los jaliscienses sepan que hay más ventajas que desventajas en la donación altruista de sangre. El nombre de la campaña parte precisamente del lado positivo de la donación: con donar sangre una sola vez, se pueden salvar cuatro vidas.

Esto es, que de 400 mililitros de sangre que se donen, se divide hasta en cuatro componentes, como plaquetas, plasma o precipitados. De esta manera, aunque no siempre se puede dividir, sí se logran salvar entre dos o tres vidas. La cuarta es posible si se comparte el mensaje.

SABER MÁS

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años .

. Peso mínimo 50 Kg.

Un ayuno breve de dos horas para donar sangre y cuatro horas para donar plaquetas.

breve de dos horas para donar sangre y cuatro horas para donar plaquetas. No estar enfermo el día que acuda a la donación.

No haber padecido Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA , Sífilis , etc.

, etc. No haber recibido trasplantes de órganos.

No padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer .

. No usar drogas intravenosas o inhaladas.

Mujeres, no estar embarazadas o lactando .

. En los últimos 12 meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura, transfusiones, cateterismos, endoscopias o contacto sexual con desconocidos.

En los últimos seis meses, no haber tenido cirugía, accidente mayor, mononucleosis, toxoplasmosis o meningitis. En caso de mujeres, no haber tenido parto, cesárea o aborto.

En las últimas 12 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, mariguana o algún estupefaciente.

CQ / DR