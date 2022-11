Los universitarios deben estar tranquilos, pues la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibirá 14 mil 11 millones de pesos (mdp), que es el presupuesto más grande de su historia, aseguró la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Claudia Salas Rodríguez.

Luego de que el rector Ricardo Villanueva Lomelí solicitó una ampliación de mil 217 millones y advirtió maltrato presupuestal a la casa de estudios, la legisladora emecista defendió la iniciativa presentada por el gobernador y dijo que el presupuesto de la UdeG ha aumentado todos los años y les sugirió priorizar sus recursos en la actividad académica y no gastar en marchas o conciertos.

“Creo que es un presupuesto justo, que si priorizamos la actividad académica y científica por supuesto que alcanza; si lo gastamos en marchas, en autobuses, en conciertos y en no se cuántos dispendios más quizá no alcanzaría. Se tiene que hacer un esfuerzo por ser más administrados, ese rezago de 60% de jóvenes que se quedaron afuera de la posibilidad de estudiar tienen que ver con un manejo administrativo que no se ha hecho de la mejor manera con los recursos públicos”, afirmó.

La presidenta de la Comisión legislativa de Hacienda sostuvo que los 235 millones de pesos etiquetados para infraestructura educativa alcanzarían para concluir los Centros Universitarios de Tonalá, Tlajomulco y el de Tlaquepaque; aunque no refirió el de Chapala y el de La Normal que también impulsa el rector. Respecto a la construcción de 3 nuevas preparatorias, la legisladora emecista dijo que saldrían de las partidas de infraestructura educativa; pero admitió que no están etiquetadas.

“Con este recurso alcanza perfectamente, creo que el malestar tiene que ver con que ese recurso ya no está disponible para que ellos liciten y contraten la obra pública, las obras públicas se quedan en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública porque es la rectora en temas de la inversión pública en la obra”, argumentó.

Salas Rodríguez planteó que sumando los fondos que hay en infraestructura educativa y de salud, donde incluye obras en Hospitales Civiles, alcanzan un monto de mil 138 millones adicionales al subsidio estatal ordinario a la UdeG. Agregó que hay 152 millones para el aumento salarial de los trabajadores universitarios.

La legisladora defendió las prioridades planteadas por el gobierno estatal en el Programa Anual de Inversión Pública donde rubros como carreteras o infraestructura urbana tienen mayor asignación que la infraestructura educativa.

“Este presupuesto refleja todas las causas de todas las personas, aquí se ve reflejado, después de dos años de pandemia, cómo hay que apostarle a la infraestructura en la educación, pero también en carreteras y en municipios”, comentó.

Aunque defendió y justificó la iniciativa del gobernador, la diputada Salas Rodríguez dijo que harán mesas técnicas de revisión del proyecto de presupuesto estatal que dictaminará la Comisión que preside. El Congreso de Jalisco debe aprobar a más tardar el 15 de diciembre el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos 2023.

En un comunicado, la UdeG calificó como poco serios los planteamientos hechos por la diputada y lamentó que no haya analizado los datos que presentó el rector al solicitar la ampliación de recursos. Solicitaron que el Poder Legislativo revise y analice los datos presentados por el rector y se pueda entablar diálogo.

BB