Durante la manifestación número 183 de este año por parte de la Universidad de Guadalajara por la Autonomía, la Salud y la Educación, autoridades del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) denunciaron maltrato por parte del Gobierno de Jalisco a pesar del apoyo durante la emergencia sanitaria de COVID.

Señalaron que el gobernador se ha empeñado a atacar a la casa de estudios mediante recortes presupuestales.

El rector del CUCS, José Francisco Muñoz Valle, dijo, en la marcha realizada este lunes por la mañana, que los recortes presupuestales parecen un castigo luego de que la UdeG apoyó con distintas acciones durante la pandemia como la detección de casos y la aplicación de vacunas.

“El CUCS viene a reclamar al gobernador porque estuvimos apoyándolo durante dos años, cuando no tenían ni ton ni son para resolver el problema en el Estado, donde si no hubiera sido por la UdeG no se hubiera resuelto”, indicó.

E incluso acusó que funcionarios estatales no querían colaborar en fines de semana , ni desempeñarse correctamente apoyando a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria.

“Pusimos nuestras capacidades: la academia, el conocimiento, pero sobre todo el corazón y el tiempo que no ponían ni sus mismos trabajadores, porque no querían trabajar ni sábados ni domingos, ni poner vacunas, ni hacer pruebas. Eso lo puedo decir porque estuve en esas áreas, donde nuestros estudiantes, voluntarios y maestros no recibieron un peso para apoyar a la población de Jalisco. Por eso vamos a seguir exigiendo un mejor presupuesto para la universidad”, subrayó Muñoz Valle.

En la manifestación participaron 265 personas, entre estudiantes y personal académico y administrativo. En la imagen, afuera de Casa Jalisco. ESPECIAL

Por su parte, el maestro Gustavo López, representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), opinó que el Ejecutivo Estatal es multimodal en la violación de derechos.

“Ha atentado contra esta comunidad de científicos, académicos, psicólogos, que estudiaron casos de ansiedad durante la pandemia. A todos los que trabajamos en la pandemia nos tiene aquí afuera”, indicó.

También en la protesta se sumó la exigencia de la aparición con vida de Juan Manuel Núñez Maldonado, académico del Centro Universitario de los Valles (CUValles), desaparecido en noviembre.

La directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud del CUCS, Norma Ruvalcaba Romero, comentó que al gobernador de Jalisco le falta empatía y regulación emocional.