Como parte de las manifestaciones que se hacen desde el año pasado, la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizó la másterclass "Importancia de la Universidad de Guadalajara y de su presupuesto", frente a Casa Jalisco, la cual se sumó a la caminata #149.

EL INFORMADOR / A. Camacho

Antes de iniciar la clase, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, dejó tres libros en la fachada del lugar: "Cómo mueren las democracias", "El camino del carácter", "El llano en llamas" y "El camino hacia la excelencia académica".

"Es a través de la promoción del conocimiento donde podemos aspirar a humanizar y dar las herramientas para que los servidores públicos hagan bien su trabajo. A falta tal vez de información que le hace falta al gobierno de Jalisco es que de iniciativa de la Universidad y del doctor Carlos Iván, entre otras cosas, le queremos compartir cuatro títulos a él (gobernador) y su gabinete para que hagan una mejor función", señaló.

Jornadas de servicio a la comunidad, clases magistrales, jornadas médicas, actividades culturales, deportivas y recreativas se sumarán a las caminatas que realizan los universitarios como parte del programa "Luchamos pensando y trabajando".

La primera fue impartida por Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general Académico y de Innovación, de la Casa de Estudios.

"Vengo en mi carácter de profesor de políticas públicas, esta es una de las clases que imparto sobre importancia de la educación superior. En esta nueva etapa de protesta, la idea es volver la Universidad, sacar los datos, el conocimiento, de las aulas y hacerlo en beneficio de la sociedad. Se van a abordar distintos temas de interés público con contenido teórico y conceptual, y datos", detalló.

Para las siguientes clases, señaló que invitaran a especialistas, profesores de la Red Universidad, para hablar de distintos temas como cambio climático, nuevas epidemias, deuda pública y violencia.

Destacó que se ha demostrado que en países con más altas tasas de cobertura de educación, se reduce la criminalidad, violencia e incrementa productividad, beneficios y salarios

Entre los datos que destacó se encuentran que en México cuatro de cada 10 jóvenes tiene acceso a la universidad, mientras que en Jalisco es de 36 por ciento. El promedio de Latinoamérica es 54% y de los países de la OCDE de casi 84 por ciento.

"(El gobernador) se molesta porque le decimos en su cara que no respeta el estado de derecho, que viola la ley, él protestó hacer cumplir la ley y es el primero que la violenta. Es una vergüenza que el gobernador no sepa el valor de las universidades, es la #1 en el país y la que menor presupuesto tiene por estudiante. Está más preocupado por las elecciones y no próximas generaciones", expresó el representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, Jesús Palafox Yañez.

Jesús becerra, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG, añadió que los 140 millones de pesos que quito el gobernador a la Universidad son solo una excusa, pues el fondo es más preocupante. Afirmó que controla los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y tiene ingerencia en institutos autónomos.

