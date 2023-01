La Universidad de Guadalajara presentó esta mañana el balance del Programa Sendero Seguro en medio de denuncias ante la creciente inseguridad en los entornos de la Red Universitaria. Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de regulación por parte de los gobiernos municipales para evitar que se coloquen bares y cantinas alrededor de los planteles, en donde venden alcohol a menores de edad e incluso otras sustancias.

Desde el 2016 a la fecha, autoridades universitarias han detectado en total 54 giros que denominan “cantinas escolares”, de las cuales 16 están en los entornos de planteles y centros universitarios (12 alrededor de preparatorias y cuatro en centros universitarios).

Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de Seguridad Universitaria, destacó que la coordinación con policías es constante; no obstante, donde no hay comunicación es con diferentes áreas de servicios públicos municipales.

“En el proyecto que nosotros hicimos de Senderos Seguros ya no participa absolutamente ningún área de servicios públicos municipales como antes, ya no está Alumbrado Público, ya no está Parques y Jardines, Reglamentos, Padrón y Licencias, Imagen Urbana, Obras Públicas, simplemente nos ayudan con policías y no es suficiente que nos ayuden con policías, ellos corren riesgo afuera. Es importante que Reglamentos participe, porque se encarga de sancionar a los establecimientos que venden alcohol en los alrededores y hay también cigarros pirata, nadie atiende”, comentó el especialista.

A Serrano le preocupa esta situación, ya que recientemente hubo una pelea campal en una plazoleta cercana a la Prepa 6, en Miravalle, donde estuvieron involucrados estudiantes y personas externas a la institución, esto ocasionado bajo el influjo de bebidas embriagantes.

“En la Preparatoria número 6 hay una plazoleta que se instaló hace unos para organizar los comedores y que todo estuviera regulado, en los últimos tiempos hemos visto que estos comedores se han convertido en un problema. Las tiendas de abarrotes y conveniencia venden bebidas (embriagantes) a los jóvenes de 14 y 15 años, nadie les dice nada; por lo tanto, es importante que esté Padrón y Licencias, no solamente los policías, aquí el policía no alcanza a llegar”, destacó.

Otro punto que considera importante el coordinador de seguridad que vigilen las autoridades es la venta en general de droga sintética.

“La normalización y el incremento del consumo y venta de distribución de droga sintética en las inmediaciones de los planteles, ya recogemos alumnos totalmente desmayados a dos o tres cuadras (del plantel), sin sentido”, acotó.

En dos semanas que van de clases, en el Departamento de Estadística de la Coordinación Estudiantil se han registrado 19 delitos, entre ellos la desaparición de un estudiante de la Preparatoria 17 de El Salto. Su familia solicitó a la institución no intervenir.

“En la Preparatoria 5 ya van 10 alumnos asaltados en la primera semana con armas de fuego y se tienen tres secuestros virtuales en las primeras dos semanas, tenemos un joven desaparecido que la familia ya no quiso que interviniéramos y que no le diéramos seguimiento, el pendiente del maestro de CUValles desde el año pasado, no lo hemos localizado y también las familias nos piden que no intervengamos. Estos fenómenos están ocurriendo. A diferencia de años pasados, las familias ya no quieren dar seguimiento, es un joven de 17 años que no encontramos de El Salto, tenemos que exigir, hoy llevamos 19 desaparecidos, mas cinco que hemos encontrado en fosas o bolsas”, destacó.

NUMERALIA

645 incidencias, 149 internas y 496 externas

incidencias, 149 internas y 496 externas 298 robos

robos 44 tentativas de robo

tentativas de robo 818 afectados

Delitos sexuales

64 Acosos

Acosos 1 Exhibicionista

Exhibicionista 3 violaciones

violaciones 1 intento de violación

Otros

32 Tentativas de privación de la libertad

Tentativas de privación de la libertad 10 Extorsiones

Extorsiones 46 Drogas, Consumo/Posesión

Drogas, Consumo/Posesión 5 Privación de la Libertad (Secuestros virtuales)

Privación de la Libertad (Secuestros virtuales) 3 Intento de Suicidio

Intento de Suicidio 0 Casos de Cuerpos Abandonados

JM