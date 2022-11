Luego de que el gobernador de Jalisco presentara su cuarto informe en materia de seguridad ayer martes, la Universidad de Guadalajara (UdeG) señaló lo “alarmante que es la nula autocrítica” que tuvo, además de rechazar las aseveraciones del mandatario.

La casa de estudios lamentó, en primer lugar, que el mandatario estatal presentara una serie de cifras con las que intenta demostrar que, en cuestión de seguridad, Jalisco va por buen camino, dejando ver que “está más preocupado por combatir la percepción, en lugar de concentrarse en combatir la inseguridad en sí misma”.

“Sorprende la insensibilidad del mandatario para con las víctimas de desapariciones en Jalisco, al decir que 'de todas las personas denunciadas como desaparecidas, solamente el 10%, (1 de cada 10) desapareció porque se haya cometido un delito. La insensibilidad radica en no entender el dolor de las familias, en no comprender que cuando se trata de vidas humanas, una vida no es mucho, es muchísimo”, señaló la UdeG a través de un comunicado.

También, dijo, el tratar de esconder eso con cifras y estadísticas es perverso. “Lo peor es que esta postura indolente e irresponsable permite que la tragedia se extienda”.

Pese a ello, Jalisco continúa como líder a nivel nacional con más personas desaparecidas, con un total de 15 mil 027 personas de quienes se desconoce su paradero, alrededor de dos mil más que las señaladas en su informe.

La UdeG también criticó que el ejercicio hubiera sido llevado a cabo a puerta cerrada ante funcionarios y políticos cercanos y empresarios afines, cerrando la posibilidad de que estuvieran presentes los medios de comunicación en general.

Incluso, dijo, “aprovechó la ocasión para denostar a quienes tienen una visión distinta a la suya. Señaló a medios de comunicación e insultó a reporteros y columnistas, al acusarlos de ser 'plumas pagadas con el dinero de la Universidad de Guadalajara'”.

Ante esta situación la casa de estudios expresó su solidaridad ante quienes fueron expuestos durante el ejercicio del mandatario estatal.

“Es preocupante la falta de autocrítica del gobernador, quien acusa a los periodistas de querer que le vaya mal a Jalisco, al asegurar que (…) como no reciben dinero público, están dispuestos a lastimar al Estado pensando que así lastiman al Gobierno”, manifestó la UdeG.

Para la casa de estudios, cuando alguien señala los hechos y afirma que las cosas no van por buen camino en temas de seguridad, no significa que desee que la situación de Jalisco empeore, sino que, por el contrario, lo que se espera del gobierno es que tome acciones para corregir el rumbo.

“En lugar de escuchar a un gobernador que regaña y fustiga a quienes piensan diferente a él, sería más tranquilizante escuchar a un gobernador autocrítico, que acepta los puntos en donde se está errando, porque eso implicaría la posibilidad de que se pueden iniciar los trabajos para mejorar las cosas”, indicó la Universidad.

GC