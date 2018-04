Triejal ratifica que no habrá independiente a la gubernatura de Jalisco

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) desechó la impugnación del ciudadano Raúl Octavio Espinoza Martínez, quien buscaba ser candidato independiente a la gubernatura de Jalisco.

El ciudadano fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la pérdida del registro, al no cumplir con todos los requisitos necesarios para ello, como la fiscalización y recolección de firmas. Es por ello que Espinoza Martínez metió una impugnación ante el Triejal.

De acuerdo con el magistrado presidente del tribunal, Rodrigo Moreno Trujillo, la solicitud presenta inviabilidad de efectos, por lo que se tuvo que desechar el asunto.

“Es un candidato a gobernador independiente, el cual acude al tribunal planteando la inaplicación, que decretemos la inconstitucionalidad de algunos dispositivos legales que exigen a los candidatos independientes a tener un determinado número de firmas para el apoyo ciudadano, para poder ser registrados como candidatos independientes”.

El ciudadano tiene cuatro días, a partir de ser notificado, para acudir a la Sala Regional del Tribunal Electoral, si es que buscará impugnar esta resolución.

“Él estará en su derecho, como cualquier ciudadano; las resoluciones del tribunal son impugnadas ante la instancia superior, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

La resolución se votó con cuatro votos a favor y uno en contra, de parte del magistrado José de Jesús Angulo Aguirre.

El Triejal desechó una denuncia de parte del candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, hacia el medio de comunicación El Respetable; el candidato priista a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso, y el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer.

Se decidió no proceder con una infracción, pues la difusión de videos en portales de internet y redes sociales de dicho periódico está protegida por el derecho a la libertad de expresión, la libertad periodística y de imprenta.

El pleno también aprobó desechar la denuncia relacionada con la pinta de bardas en el municipio de Tlaquepaque, atribuidas a Castro Reynoso y al candidato priista a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba.

“Aquí se determina que no hay infracción como tal, no hay un acto anticipado como tal, porque no se está pidiendo el voto de manera expresa, de manera inequívoca”.

JA