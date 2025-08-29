Desfile en la Canadevi

El gobernador Pablo Lemus se fue hasta Puerto Vallarta a la Reunión Anual de la Canadevi. Ahí, además de tomar protesta al nuevo Comité Directivo, soltó un mensaje muy serio: la industria de la vivienda no sólo levanta casas, también construye cohesión social. Palabras mayores cuando es una realidad.

Entre discursos y apretones de mano, se habló de cómo lograr vivienda más barata y sustentable, y de la donación de predios para urbanizar con orden. Nada mal para una agenda playera.

Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, aprovechó el reflector para insistir en un tema que lo trae marcado agenda: la urgencia de que la Línea 4 del Tren Ligero se inaugure lo más pronto porque es una alternativa real para aliviar el tráfico de López Mateos.

Subrayó que la Línea 4 y la futura Línea 5 no son proyectos de Tlajomulco, sino de toda la metrópoli, al conectar a miles de trabajadores y estudiantes con un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente.

Y para cerrar, la alcaldesa Vero Delgadillo también acudió y vendió su visión de Guadalajara como “La ciudad que te cuida”, con proyectos para atraer nuevos habitantes al municipio, sobre todo en la Zona Centro. ¿Qué tal?

***

La Fiscalía de Jalisco aceptó que las cuatro personas plagiadas al salir de sus oficinas ministeriales el 25 de agosto pasado están vinculadas con el caso de la familia de Michoacán hallada en una camioneta en Guadalajara.

Lo inquietante no es sólo la coincidencia: las víctimas desaparecieron justo después de declarar ante el Ministerio Público y, aun así, la institución niega tener infiltrados.

Según su versión, los plagiarios “esperaron más de dos horas” afuera de la Fiscalía y luego siguieron a los declarantes. ¿De verdad fue casualidad?

La administración estatal anterior admitió infiltraciones en la Fiscalía, pero nunca aclaró cuántas ni qué pasó con ellas.

Hoy, la duda vuelve a golpear: ¿Siguen adentro, regresaron o es tan solo un golpe de suerte criminal?

***

Nos cuentan que Pablo Lemus organizó una comidita en Casa Jalisco con los ex gobernadores, como quien junta a los tíos incómodos para escuchar anécdotas de cuando “todo era mejor”.

En la mesa se sentaron Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Carlos Rivera Aceves y Gerardo Octavio Solís. El menú: cordialidad, consejos gratis y quizá algún recuerdo de los viejos tiempos.

El anfitrión aseguró que fue “para escuchar y aprender de su experiencia”.

¿Los ausentes? Alberto Cárdenas, con pretexto válido (una cirugía), y Enrique Alfaro, quien vive en Madrid.