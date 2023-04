Usuarios siguen reportando fallas en las medidas de accesibilidad dentro de las instalaciones de las líneas del Tren Ligero mientras adultos mayores, embarazadas, familias con carreolas y personas con algún padecimiento o discapacidad batallan incluso en las estaciones más relevantes del sistema de movilidad.

Hace casi un mes el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Mediante un comunicado, confirmó que para la próxima primera quincena de mayo las escaleras y ascensores de la Línea 3 del metro estarían al cien por ciento de su funcionalidad, sin embargo al día de hoy algunos puntos de acceso persisten en el abandono, pues a 20 días de dicho mensaje, por poner un ejemplo, una de las escaleras eléctricas de la estación Independencia permanece inactiva y el ascensor de Guadalajara Centro aún conserva su etiqueta de “Fuera de Servicio”.

“Los ocupamos nosotros, que no podemos caminar igual que la gente joven pues, yo por ejemplo, tengo lastimados los meniscos y no puedo bajar las escaleras con normalidad, no puedo doblar la rodilla, entonces tengo que bajar con calma y eso, he notado, estorbo a los demás, y es que si necesitamos las escaleras, en la estación de La Bandera, ahí también no sirven, ahí si tomo el ascensor, pero acá en Centro pues ya no, y yo pude pasar pero allá arriba una señora en silla de ruedas no pudo, porque este ascensor no sirve”, precisó Verónica Macias.

Las denuncias no se hacen esperar, pues en lugar de progresar parece que se agregan más a la lista de escalinatas y ascensores sin servicio, como la estación de Ávila Camacho donde antes solía funcionar el ascensor y ahora en sus puertas pone la misma etiqueta que justifica su parálisis.

“Sí es muy difícil, antes funcionaba, pero ya ves, ando como puedo, con ayuda de mi bastón, subí fácilmente, el otro ascensor si sirve, pero de qué me sirve, ahora este ya no funciona y no es la única estación, muchas otras me han hecho el camino difícil, pero solo eso se puede hacer, seguir adelante”, comentó Manuel Herrara, adulto mayor.

Imposibilitado de usar el ascensor, Manuel tuvo que requerir a bajar las escaleras a su lento paso, curiosamente detrás suyo venía una pareja cargando la carreola de su bebé, la situación detuvo por un momento el paso regular de los usuarios.

Otros puntos que se han señalado han sido la conexión de la línea 3 con la línea 2, una escalera eléctrica que, según usuarios, tiene tiempo sin funcionar. Las escaleras de ascenso de Zapopan Centro donde ni el primer acceso ni el segundo que da al tren ligero que va en sentido a la central camionera tampico se encuentran operando y para adultos mayores ha sido tema de dificultad.

“Está mal que no funcionen, pues como es fin de semana hay más flujo de más gente, ¿verdad? y pues está mal que no funcionen, ahí voy yo apenas subí… (expresó jadeando)... yo como tengo discapacidad visual y auditiva pues ahí ando y pues esta mal, no di con el elevador porque ando solo y no tengo quien me ayude. Yo lo uso cada 8 días y pues lo necesito y mira para mi buena suerte no funciona ninguna de las dos, solo le digo a los encargados del sistema colectivo pues que pongan más atención en los servicios, que son necesarios”, expresó José Mendoza, quien no tuvo otra opción más que subir las escaleras.

Restan 23 días para la quincena de mayo, fecha que indicó Siteur para entregar y poner en funcionamiento las 139 escaleras eléctricas y los 72 elevadores, pero ha sido motivo de polémica la falta de atenciones en algunas de las denuncias ya emitidas, como las escaleras de Periférico Belenes que, en plataforma de Twitter, son motivo de constante recordatorio para que sean atendidas.

IO