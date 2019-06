Tras robos, recuperan primeras computadoras de autos en Jalisco

El poniente de la ciudad, los estacionamientos de plazas y hasta afuera del mismo domicilio. Para robar una computadora de auto, la zona no es restricción.

A Mario Ramos, por ejemplo, se la robaron de su Jeep Patriot 2014 en julio del año pasado afuera de su casa, en el fraccionamiento Colón. Ese mismo día, puso la denuncia en el Ministerio Público de la calle 14 en la zona industrial, pero también fue a buscar fuera de la agencia de su auto, lo que costaba tener una y hacer funcionar su camioneta. Eran alrededor de 35 mil pesos, pues los llamados cinchos y cables para conectarla tienen un costo alto, así como la caja de fusibles que se llevaron con ella.

Él decidió esperar y para su sorpresa, luego de que elementos de la Fiscalía del Genera de Jalisco (FGJ) catearan una bodega repleta de computadoras en la calle Analco, entre Gante y Los Ángeles, la suya estaba entre las 13 mil 808 que encontraron. Todavía con los cinchos, que cuestan más caros que la misma computadora.

Recogerla fue lo más fácil: Mario tardó 10 minutos, pues llevaba todos los papeles que necesitaba, sin embargo, gastará unos diez mil pesos más entre los cables y la reinstalación.

Hoy la entrega comenzó con las de Chrysler, ya que, de acuerdo con Jesús Rodríguez Islas, encargado del área de Robos Varios de la FGJ, aproximadamente 20% de las recuperadas corresponden a esta marca, seguido por Chevrolet, y Ford, pero hay de todas. De la primera, cuatro de cada 10 ya fueron identificadas y están en la espera de su entrega.

Aunque la camioneta de Mario es de otra marca, por la antigüedad de su denuncia y con el número de serie, fue el primero que la logró recuperar en la repartición. Antes de él, a los dos denunciantes por los que encontraron la bodega, también se las regresaron. Además, las denuncias por este robo se elevaron, pues es requisito para reclamarla y quienes no lo habían hecho, aprovecharon.

“Nunca hay que perder la fe. La denuncia me tomo como 20 minutos y que me la dieran, 10. No hay que desesperarse porque si vas a donde las venden robadas tú les das pie a que lo sigan haciendo y la cosa es que se acaben”, dijo Ramos.

Rodríguez Islas informó que el proceso para identificar cada computadora no es fácil, pues primero las separaron por marca, ahora las están escaneando para sacar el número de serie y, así, cotejarlo con la denuncia para notificar a los afectados. A pesar de todo, hay algunas que no van a poder devolver, ya que fueron hackeadas y, con ello, la información se fue.

Agregó que los operativos van a continuar no solo en la calle 5 de febrero, sino en diferentes zonas.

Requisitos para recoger la computadora del auto:

-Hacer la denuncia correspondiente, si no se ha hecho.

-Llevar la copia de:

-Denuncia

-Identificación oficial

-Documento donde se verifique el número de serie de la computadora, como factura, tarjeta de circulación o pago de refrendo.

Horario de entrega:

Lunes a Viernes de 9:00 a.m a 6:30 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Domicilio:

Bodega de la Fiscalía del Estado

Calle 18, entre calles 1 y 3, Zona Industrial, Guadalajara

NM