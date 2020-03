Tras marchas, Jalisco y AMLO descartan cambios

Para el gobernador de Jalisco, la marcha multitudinaria del domingo y el paro nacional de mujeres de antier fueron una jornada de lecciones importantes, pero que en nada cambian la estrategia en el Estado para hacer frente a la violencia de género.

Esa agenda, dijo, se trazó desde el arranque de su gestión. “El Gobierno de Jalisco no va a hacer compromisos a partir de la manifestación. Nosotros tenemos una agenda clara porque entendemos el tamaño del problema”.

A nivel nacional el escenario es el mismo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que su Gobierno vaya a cambiar el plan de combate a feminicidios y violencia contra las mujeres. “Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que generan la violencia”, afirmó.

López Obrador acusó al “conservadurismo de hipócritas” porque “se puso la máscara feminista”. Y celebró que en el paro de actividades la violencia se redujera, aunque reconoció que hubo 10 mujeres asesinadas el lunes.

“Ayer (el lunes) fueron 72 homicidios dolosos, de los cuales 10 fueron mujeres. Aclarando: estamos hablando de mujeres en general”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, opinó que el paro “mueve a reflexionar”. Sin embargo, destacó que resolver la violencia de género “va más allá de gobiernos o actores políticos para encontrar su origen en un sistema económico que agrede, empobrece y depreda principalmente a la mujer”.

Afirmó que la administración federal recibió un país “en una crisis de seguridad que viene de lejos. Recibimos también instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicio. Por eso las nuevas generaciones no saben lo que es la paz”.

La mitad de las mujeres en ZMG ha sido violentada por su pareja

Tras cuatro años en una relación con violencia psicológica, Caro terminó con su novio. Y desde entonces el agresor no se ha cansado de acosarla y seguirla a donde ella va. Incluso ha colocado dispositivos de geolocalización en su vehículo.

El sábado halló uno de esos equipos. Fue con sus amigas a un restaurante y, al salir de éste, su auto tenía una llanta ponchada. No le dio importancia hasta que escuchó que sonaba un teléfono. Al sacarlo, su expareja pasó en una motocicleta burlándose de ella y le gritó que nunca la iba a dejar en paz.

“Me robó las llaves y trató de entrar, pero no pudo porque cambié las chapas. Siempre me dice que nunca me va a dejar en paz, que siempre me va a seguir y que va a golpear a las personas con las que salga. Temo por mi seguridad y por la de mi hijo”, compartió.

Como Carolina, cinco de cada 10 mujeres en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han sido violentadas por su pareja durante la relación, de acuerdo con el documento “Ser Mujer 2020”, presentado ayer por el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Según el estudio, 47% de las encuestadas que dijo tener o haber tenido una pareja refirió haber sido agredida por ésta en algún momento. Novios, esposos y concubinos entraron en la estadística.

La cifra es mayor al promedio nacional: 43.9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pese a los planes de crear y aplicar programas para empoderar a las mujeres, la estadística empeoró. En 2012, el Inegi mencionaba que 44.8% de las jaliscienses habían pasado por una situación similar.

Por edad, creencias y estado civil

Por su género, las tapatías sufren más discriminación. 10% afirma que lo ha sido, mientras 3% de hombres lo reconoció. Por edad, creencias y estado civil es por lo que hay más exclusión.

Nada cambia en desigualdad laboral

El estudio “Ser Mujer 2020” de Jalisco Cómo Vamos reveló que, en promedio, una mujer gana casi dos mil pesos mensuales menos. Mientras ellas reciben seis mil 166 pesos, en los hombres el promedio es de ocho mil 516 pesos mensuales.

La brecha inicia con el pago por hora, pues son 42 pesos de ingreso para las mujeres contra 47 en los hombres. Pero no sólo es el pago. Según la encuesta, sólo la mitad de las mujeres accede a un empleo en la Entidad, y en su mayoría el cargo en el que se desempeña es menor.

No para allí. Al terminar su trabajo, las mujeres dedican cinco horas y 12 minutos en tareas del hogar; los hombres sólo dos horas con 10 minutos. Ni la mitad.

NOTIMEX/G. Luna

Presentan denuncias por acoso en la Cámara de Diputados

Tres de las trabajadoras que recientemente afirmaron ser víctimas de acoso sexual en el servicio médico de la Cámara de Diputados llevaron sus denuncias administrativas al ámbito penal, pues formalizaron su acusación contra el médico señalado, quien ya fue despedido de San Lázaro y ahora enfrentará las denuncias penales por su presunta conducta. Ayer, diputadas, sindicalizadas, trabajadoras administrativas, de limpieza y maestras del Cendi “Antonia Nava de Catalán” se tomaron la foto oficial del Mosaico Conmemorativo por el Mes de las Mujeres y las Niñas en la explanada principal del Palacio Legislativo.