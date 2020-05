Tras acumular deuda millonaria, piden extinguir el OPD Servicios y transportes

Con una deuda superior a los mil 400 millones de pesos, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para extinguir al organismo público descentralizado (OPD) Servicios y Transportes (SyT), a propuesta del Gobierno del Estado.

Esto implica que el Ejecutivo absorberá la deuda de SyT, de acuerdo al artículo Séptimo Transitorio del decreto, que autoriza que la Secretaría de Hacienda Pública registre contablemente la inviabilidad o quebranto financiero respecto a las cantidades que la empresa adeuda.

SyT adeudaba mil 432 millones de pesos al Ejecutivo, de los que se pagaron 18 millones en especie con 10 bienes inmuebles de la empresa enajenados a favor del estado, con lo que restaban mil 414 millones.

No obstante, tras aprobarse se instruirá a la Contraloría a realizar una auditoría y ejercer acciones ante las autoridades correspondientes por el adeudo.

El servicio de las más de 20 rutas que operan en el sistema deberá ser cubierto por la Secretaría de Transporte.

Liquidarán a 442 empleados

Con la extinción, se declararán por terminados los contratos de subrogación de los 186 administrativos y 256 choferes.

La nómina de los administrativos, que asciende a 44 millones de pesos anuales; y la de los choferes, a 61 millones de pesos, representa el 77 por ciento de los ingresos propios anuales de SyT.

Además, el pago de combustibles es de 131 por ciento de los ingresos, lo que deriva en que la empresa opere siempre en números rojos. "Por lo anterior, se resuelve que es inviable financieramente la continuidad de las operaciones del OPD Servicios y Transportes", concluye el anexo del decreto.

El diputado panista Gustavo Macías insistió en que esto no debe tomarse como "un borrón" a las investigaciones de cómo se acumuló la deuda en los últimos años. "Desaparecerla sin que haya ninguna sanción no es justo por cómo fueron acumulando deuda, seguramente no ejerciendo adecuadamente el recurso".

El decreto será votado en la sesión del Congreso de este viernes.

