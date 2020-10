Tras 10 años de estar desaparecido, inician búsqueda de migrante en Jalisco

Oscar Antonio López Enamorado es migrante. En 2010 transitaba por Jalisco y desapareció. El último lugar del que se supo de él fue la región sur, concretamente en Puerto Vallarta. Las autoridades mexicanas, después de diez años, iniciaron su búsqueda con vida en la zona.

Su madre, Ana Enamorado relató mediante una carta pública que desde el 20 de septiembre y hasta el 24 realizaron recorridos en las localidades de Yelapa, Mismaloya, Quimixto, Las Ánimas, Islas Marietas, Zona Centro y El Pitillal, ubicadas en Puerto Vallarta.

Ahí abordaron a los ciudadanos en negocios, parques, restaurantes y negocios para mostrar un retrato de Oscar y preguntar sobre su paradero. Ana aseguró que se encontraron indicios y espera “sirvan para las próximas jornadas hasta que lo encontremos”.

Para una madre que busca justicia desde hace diez años, el inicio de su búsqueda es histórica. Enfatizó que no se hubiera realizado, de no ser por los años que mantuvo su exigencia de iniciar la búsqueda como corresponde a las víctimas de desaparición.

También explicó que durante esta primera exploración hubo dificultades en todo momento. “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) me avisó de último momento que no había fondos para realizar la búsqueda y la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Migrantes no me notificó que no llegaría al inicio de la búsqueda, como estaba acordado desde hace meses, en su lugar, llegó cuatro días después” relató.

En las jornadas participaron integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), su homóloga en la Entidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Ana explicó que espera su caso sirva para visibilizar la urgencia de que las autoridades busquen en terreno y en calidad de vivos a los desaparecidos. También para reconocer la desaparición de migrantes a su paso por México.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, el año pasado desaparecieron 535 migrantes a su paso por México.

