Tan sólo en los primeros 15 días del año, los conductores de unidades del transporte público ya cobraron la vida de cinco personas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con lo que superó las muertes registradas durante todo enero del año pasado, pese a que el Gobierno estatal había presumido una reducción de cifras en este rubro en 2023; sin embargo, especialistas y colectivos apuntan que falta infraestructura vial, pues el objetivo debería ser erradicar los decesos por esta causa.

“No debería haber ni una sola muerte. El transporte público no debe ser un agente de fatalidad, debe ser lo más seguro de la ciudad, no obstante que conviva en el flujo vial y conecte más transporte y llegue a partes de la ciudad que presenten más congestionamiento vial. Es muy frío hablar de muertos en números y compararlos con fines políticos con otros sexenios”, explicó Mario Córdova España, del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara.

Exceso de velocidad, el principal riesgo

El factor de riesgo más importante que da pie a la fatalidad de los siniestros en los que está involucrado al transporte público es el exceso de velocidad con el que manejan los transportistas, esto debido a diferentes causas, como la falta de infraestructura vial para los camiones, las condiciones laborales de los choferes y una falta de sensibilización por parte de los conductores.

“Puede haber imprudencias del conductor o de las víctimas, pero el chofer no puede evitarlo porque va a una velocidad mayor. En zonas habitadas y de alta circulación deberían circular a baja velocidad, porque las condiciones de frenado de los vehículos varían dependiendo el pavimento, empedrado o terracería. Un gran problema es la forma inadecuada de conducción del chofer y el exceso de velocidad”, explicó Córdova España.

“Tenemos que trabajar en la sensibilización de los operadores para que no sigan con prácticas que ponen en riesgo a la población, no es que salgan con la intención, pero se confían y cometen acciones imprudentes. Todos podemos equivocarnos, pero no es lo mismo equivocarnos a 60 u 80 k/h”, declaró, Yeriel Salcedo, encargado del programa de Movilidad Sustentable del ITESO.

Colectivos y especialistas, indicaron que las condiciones laborales de los conductores incentivan las actitudes de riesgo y eso hace que se olviden de brindar un correcto servicio.

Complicado inicio de año

Fallecimientos relacionados al transporte público en enero de 2024

3 de enero: Motociclista impactado en avenida 8 de Julio y Periférico Sur, en Tlaquepaque.

5 de enero: Mujer atropellada en Lomas de San Agustín, en Tlajomulco.

9 de enero: Hombre de 40 años arrollado en Chulavista, Tlajomulco.

14 de enero: Mujer de 60 años atropellada en Belisario Domínguez y Dionisio Rodríguez, Guadalajara.

15 de enero: ciclista atropellado en colonia Ejido San Sebastián, Tlajomulco.

Recomiendan mejorar vialidades, camiones y las condiciones laborales de los operadores. EL INFORMADOR/H. Figueroa

SABER MÁS

Muertes causadas por transporte público por año en el AMG

2023: 26 fallecidos

2022: 31 fallecidos

2022: 23 fallecidos

2020: 25 fallecidos

2019: 30 fallecidos

2018: 46 fallecidos

2017: 45 fallecidos

2016: 43 fallecidos

2015: 55 fallecidos

2014: 54 fallecidos

* Fuente: Informe de Siniestralidad de la SETRAN

INVERSIÓN EN CALLES Y AVENIDAS

La ciudad carece de equipamiento urbano adecuado

De las cinco muertes con conductores del transporte público involucrados registradas hasta el 16 de enero, tres ocurrieron en Tlajomulco, una en Periférico Sur, a la altura de avenida 8 de Julio, en Tlaquepaque, y otra en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara. Esta situación, refleja el planteamiento de diferentes colectivos, quienes señalaron que ante el crecimiento de la Ciudad, muchas vialidades están carentes de la urbanización adecuada para reducir la siniestralidad.

“El Gobierno debe identificar en qué condiciones se encuentra la vialidad, debe haber auditorías para conocer la dinámica de las vialidades que más siniestros tienen”, dijo Génesis Hernández Díaz, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.

“Existen diferentes factores de riesgo, principalmente la velocidad y va ligado a la infraestructura, cuando hay buena luminaria, no existen reductores de velocidad, señalética adecuada”, añadió Hernández Díaz.

“Necesitamos más topes, las vialidades requieren más infraestructura para reducir la velocidad, incrementar las zonas con fotoinfracción para reducir el número de siniestros o la fatalidad de siniestros”, explicó Yeriel Salcedo.

Una de las observaciones en las que coinciden los especialistas, es que el transporte público debería tener un espacio preferencial en las vialidades, como sucede en venida Hidalgo, para evitar que compita con otros automotores, ya que esto propicia que adopten prácticas de riesgo.

Por otra parte, la falta de infraestructura vial genera que los peatones y usuarios se enfrenten a los peligros.

“Los peatones de pronto se atraviesan en lugares inadecuados, o donde pretenden cruzar no lo pueden hacer porque hay vehículos que dan vuelta o el flujo de vehículos es tan alto que tienen que esperar y asumen conductas de riesgo, como cruzarse con circulación o a media cuadra, pero eso tiene una explicación, no nada más por irresponsabilidad, sino porque hay ciertas condiciones de la ciudad que no se pueden atravesar”, dijo Mario Córdova.

Se solicitó entrevista y postura a la Secretaría de Transporte de Jalisco para conocer las causas del incremento de muertes por transporte público en estas primeras dos semanas, así como para saber las medidas implementadas para atacar el problema y el número de infracciones impuestas a los transportistas; sin embargo, al cierre de esta edición, no respondió.