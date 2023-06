Ante la falta de tarjetas de prepago en máquinas VRT del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), el Gobierno de Jalisco informó que nuevos plásticos para su venta, con lo que afirma que podrá abastecer diariamente las máquinas de venta y recarga garantizando que, por lo menos, haya una máquina por estación con plásticos en existencia, debido a que derivado de la pandemia por COVID-19 “hubo escasez de componentes electrónicos a nivel internacional para su producción”.

“Se adquirieron 500 mil tarjetas para satisfacer la demanda y asegurar que no haya desabasto en los próximos meses. Actualmente se cuenta con más de cinco mil tarjetas distribuidas en el sistema y semanalmente se estarán reabasteciendo con más de 10 mil plásticos”.

Este medio publicó que los usuarios padecían por la falta de tarjetas. Por ejemplo, Milagros Rodríguez perdió la tarjeta de prepago que usaba para el Tren Ligero y este mes ha batallado para conseguir otra. “Pensé que iba a comprarla en cualquier estación, pero no hay. Primero fui a la de Mexicaltzingo y nada. Luego fui a la de Zapopan Centro dos veces. En División del Norte tampoco. Fui a la de Juárez porque pensé que allí habría, y no. En el módulo le pregunté a la trabajadora de Mi Movilidad dónde podía encontrar una tarjeta y me dijo que no sabía”, contó la ciudadana.

Según el Gobierno estatal, hay más de dos millones de tarjetas activas con más del 50% de transacciones de pago. Este plástico sirve en las tres líneas del Tren Ligero, en el Macrobús, así como Peribús y sus rutas alimentadoras y complementarias, además de los camiones de transporte público.

Entre los principales beneficios que tiene es que no se pierden los 50 centavos al pagar con monedas de 10 pesos, y se puede acceder a un 50% del costo de los viajes cuando hay trasbordo entre las rutas troncales de los sistemas y sus alimentadoras.